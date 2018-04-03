الأزهر للترجمة: المسلسلات التركية والهندية تؤثر على الهوية العربية

قال الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر، والمشرف على مركزي الأزهر للترجمة، والأزهر العالمي للرصد والفتوي الإلكترونية، أن هناك مشروعات جديدة يعتزم المركز تطبيقها وهي معجم الأزهر للمصطلحات الشرعية، بالإضافة إلى مشروع ترجمة مدبلجة لبرامج ومسلسلات الشيخ محمد متولي الشعراوي، ويتم ذلك بالتعاون مع شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات بناء على رغبة منهم في تنفيذ ذلك".



جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "دور مركز الأزهر للترجمة في نشر الثقافة الإسلامية"، قدمت الاثنين على هامش فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته الرابعة عشر وقدمها محمود عبد الرحمن مذيع المركز الإعلامي بالأزهر.



وقال الدكتور يوسف عامر "إن مركز الأزهر للترجمة من مهامه أن يبلغ العالم أجمع إنه لا إكراه في الدين وإن لكل إنسان حريته في اختيار المعتقد الذي يريده والمنهج الذي يختاره، والسلسة الأولى من المركز تعرف بتعاليم الدين الإسلامي السمحة".



وأضاف "خلال سنة ونصف أصدر المركز 150 عنوانا يتعلق بالدين الإسلامي، من خلال الكتب والترجمات وضمن الكتب التي ترجمت كتاب للدكتور أحمد الطيب إلى ثلاثة عشر لغة؛ وعنوانه (مقومات الإسلام) يحتوى على تعريف أسس ومقومات الدين الإسلامي بأسلوب بسيط ويتفق مع الأسلوب الغربي، لأننا الشرقيين والمسلمين لنا طباعنا الخاصة في التفكير".



وأكد عامر أن المركز يعتمد على التعامل الفكري والقائمين عليه قاموا باختيار مجموعة من الكتب في المجموعة الأولي 34 كتابا للترجمة وقدموها إلى فضيلة الإمام الأكبر، وليس فقط هو من يقرر بالموافقة أو الرفض؛ ولكن أرسلت الكتب إلي كبار علماء الأزهر وقرروا إن كل الكتب تصلح للترجمة ولكنهم اختاروا 15 كتابا فقط.



ولفت عامر إلى خطورة المسلسلات التركية والهندية وإنها تعد وسيلة من وسائل ضرب مصر وضياع اللغة العربية ومحاولة للتأثير على الهوية العربية ولذلك لابد من الحفاظ على الكيان العربي الذي يتضمن الهوية واللغة والدين والوطن.