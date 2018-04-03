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الصحف الإماراتية: السيسي يتعهد لشعب مصر بالاستقرار والتنمية.. «بن راشد» يتطوع بتسجيل درس تعليمي.. و«بن سلمان»: إيران والإخوان شوهوا الإسلام.. و«البشير» يتعهد بمحاربة الفساد والحوار حول تعديل الدستور

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 01:10 م
الصحف الاماراتية
الصحف الاماراتية
رحيم يسري
  • "الاتحاد": السيسي يتعهد لشعب مصر بالاستقرار والتنمية
  • "الخليج": قيادات الإمارات يهنئون الرئيس المصري بانتخابه لولاية ثانية
  • البشير: القوات السودانية مستمرة مع التحالف العربي في اليمن

تصدرت أخبار فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، الثلاثاء، كما اهتمت الصحف بتصريحات الرئيس السوداني حول استمرار القوات السودانية في دعم التحالف العربي في اليمن، إضافة إلى تصريحات الشيخ محمد بن راشد حول مبادرة "تحدي الترجمة" ومبادرة بن راشد للتعليم الإلكتروني وإطلاق قناة "بن زايد" الرقمية.

ففي الشأن المصري، سلطت الصحف الصادرة صباح اليوم الضوء على فوز الرئيس السيسي بولاية ثانية بنسبة 97.08%، حيث نشرت صحيفة "الوطن" تقريرا حول نتائج الانتخابات الرئاسية مشيرة إلى الفوز المستحق للرئيس السيسي، واهتمت صحيفة "الخليج" بتهنئة الزعماء للرئيس السيسي من بينهم العاهل السعودي والرئيس السيسي والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ونشرت صحيفة "الاتحاد" تقريرا بعنوان "السيسي يتعهد لشعب مصر بالاستقرار والتنمية"، في إشارة إلى كلمة الرئيس عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية أمس، الاثنين، مشيرة إلى قول الرئيس: "أعدكم وعد الصدق المبين بأن أظل على عهدي معكم مخلصًا في عملي غير مدخر لجهد من أجل رفعة وطننا العظيم وساعيًا لبناء مؤسساته بكل ما أوتيت من قوة وعزيمة، وباحثًا عن مكانته بين الأمم عاقدًا العزم على تحقيق التنمية والاستقرار وتوفير الحد اللازم من جودة الحياة لأبنائه، وأعدكم بأن أعمل لكل المصريين دون تمييز من أي نوع".

كما حرصت الصحيفة ذاتها على نعي الكاتب المصري أحمد توفيق عقب وفاته بالأمس، مشيرة إلى كونه من الكتاب العرب القلائل الذين برعوا في كتابة روايات الخيال العلمي وقصص الرعب، حيث أصدر أكثر من سلسلة قصصية اجتذبت فئة الشبان بشكل خاص مثل "ما وراء الطبيعة" و"فانتازيا" و"سافاري".

وفي الشأن المحلي، تصدر برنامج "تحدي الترجمة" المندرج ضمن مشروع محمد بن راشد للتعليم الإلكتروني العربي عناوين الصحف، حيث نشرت صحيفة "الخليج" تقريرا بعنوان "محمد بن راشد يتطوع بتسجيل درس تعليمي ضمن تحدي الترجمة"، حيث شهد حاكم دبي انطلاق مرحلة موافقة المحتوى المنتج مع المناهج التعليمية، إلى جانب انطلاق مجموعات الدراسة للتأكد من جودة الفيديوهات المنتجة قبل إطلاق المشروع في سبتمبر المقبل.

واهتمت الصحف أيضا بلقاء وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد مع وزراء الدفاع والزراعة والاقتصاد والصناعة في اليابان، في إطار بحث علاقات التعاون المشترك والصداقة بين دولة الإمارات واليابان، خاصة في المجالات العسكرية والدفاعية، وأشارت الصحف إلى تبادل الجانبين وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعالميا، نشرت صحيفة "الخليج" تصريحات الرئيس السوداني عمر البشير الذي أكد استمرار القوات السودانية في تنفيذ مهامها ضمن قوات التحالف العربي في اليمن إلى أن تحقق أهدافها، متهما "شبكات فساد" بالسعي إلى تخريب اقتصاد البلاد وسرقة أموال الشعب، معلنا "حربا" على هذا الفساد لإنقاذ الاقتصاد الذي يعاني على وقع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، كما أعلن مبادرة رئاسية للحوار حول الدستور الدائم للبلاد، واعتبرها المرحلة الثانية من الحوار الوطني، داعيا أحزاب وقوى الحوار للمشاركة فيها.

وأبرزت صحيفة "الاتحاد" تصريحات ولي العهد السعودي حول إيران وجماعة الإخوان والجماعات الإرهابية، مشيرة إلى حواره مع مجلة "أتلانتيك" الأمريكية، حيث أكد الأمير دور مثلث الشر "إيران والإخوان والجماعات الإرهابية" في تشويه الدين من أجل تحقيق أطماعهم، موضحا أن جماعة الإخوان تحاول استخدام النظام الديمقراطي من أجل حكم الدول ونشر الخلافة في الظل تحت قيادتهم المتطرفة في شتى أنحاء المعمورة، ومن ثم سيتحولون إلى إمبراطورية حقيقية متطرفة يحكمها مرشدهم.

ونشرت صحيفة "الخليج" تقريرا حول الأزمة الدبلوماسية بين روسيا والغرب، مشيرة إلى دعوة ترامب بوتين لعقد لقاء في البيت الأبيض، عقب تدهور العلاقات بين البلدين على خلفية تسمم الجاسوس الروسي في بريطانيا "سكريبال".

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