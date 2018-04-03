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حوادث

دفاع متهمي فض رابعة يدفع ببطلان التحقيقات وانتفاء جريمة التجمهر

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 01:07 م
محكمة
محكمة
قسم الحوادث
تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة مرشد الإخوان محمد بديع و738 متهمًا فى «فض اعتصام رابعة».

دفع محامي المتهمين بانتفاء جريمة التجمهر المنسوبة لموكليه وبالتابعية تسقط كافة الجرائم المنسوبة إليهم، كما دفع أيضا ببطلان التحقيقات وعدم معقولية الواقعة بعدم وحود موكليه بمكان التجمهر.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفضتجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

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