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ثقافة

تأثير "الأندر جراوند" على الأغنية المصرية فى معرض الكتاب بالإسكندرية

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 01:14 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
أُقيمت، ندوة بعنوان "تأثير فرق الاندرجراوند في الاغنية المصرية"، على هامش فاعليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته الرابعة عشر لمناقشة مدى تأثير أغاني فرق الاندرجراوند على الفن الموسيقي المصري.

وحاورت الإعلامية منى حجاب، الأديبة بسنت حسين، مؤلفة كتاب الأغاني، وأحمد حافظ، عضو بفرقة مسار إجباري وأحمد عبد الرحيم أحد أعضاء فرقة الاندرجراوند النوبية المعروفة بأسم السد العالي.

قالت الأديبة بسنت حسين: "رغم تعدد الفنون إلا أن الأغنية هي أول الفنون التي يتلقاها الإنسان منذ الصغر وقبل اكتمال مداركه وانتمائاته، فالأغنية لها التأثير الأعلى بين الفنون، وعندما تتبقى أغنية ما فإنك لست بحاجة لقراءة وافية عن فن الأغنية أو لدراسة أكاديمية عن الموسيقى، ولست مطالبا أيضا بأن تصنف القالب الغنائي أو معرفة أي قالب موسيقي تنتمي إليه الأغنية".

وأضافت أنه عل الرغم من اختلاف البشر في الاعمار والثقافة إلا أن الاغنية وحدها قادرة على إحداث التأثير نفسه على الجميع، تزرع فيهم مشاعر الفرح أو الحزن ودون أن تعي تجد نفسك تردد أجزاء منها.

وأوضحت أن الكتاب تناول الموسيقى المصرية وتطورها منذ بداية القرن الماضي وحتى الآن، وتحديدا منذ عام 1901 حتى عام 2017.

وعرض أحمد حافظ، عرض تفصيلي عن بداية الموسيقى والفرق الموسيقية وكيف بدأت الفرق في الظهور وتفردت رغم ميل الشعب إلى الاستماع إلى طرب أم كلثوم وعبد الحليم وأثبت أن لفرق الاندرجاوند تاريخ وتراث تطور عبر الأزمنة المختلفة، محليًا وعالميًا.

وتحدث عبد الرحيم، عن فرقة السد العالي كونها أحد الفرق النوبية الظاهرة بشكل كبير في الإسكندرية، وأبرز المشاكل التي واجهتهم عند البداية وما وصلوا اليه وحققوه من نجاح حتى الآن لأن لونهم الموسيقي مختلف بالمقارنة بالفرق المحيطة بهم خاصة في الإسكندرية.

وأجمع الحضور أن أي نوع موسيقى يستطيع فرض نفسه، وتكوين جمهوره الخاص فحتى المهرجانات التي لا يحبها البعض أصبحوا يتأقلمون معها لأنها أحد الألوان السائدة والتي لها قطاع عريض من المستمعين.

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