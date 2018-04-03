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انتبهي.. أخطاء صادمة تقع فيها ربات المنزل بتخزين الثوم

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 01:11 م
صدى البلد
ريهام قدري
يشهد بداية فصل الربيع كل عام، انتشار الثوم وبيعه بالاسواق، وتلجأ العديد من السيدات المصرية الى تخزينه فى هذا الموسم، ولكن هناك بعض الأخطاء عند عملية التخزين.

نفى الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث السابق منذ فترة، صحة ما تردد عن أن تخزين الثوم في "فريزر" الثلاجة داخل شنط البلاستيك يصيب بالسرطان، قائلا: "هذا تخريف بين".

وأضاف الناظر: "لكن من الأخطاء التي تقع بها ربات المنزل في تخزين الثوم:

-عدم الاهتمام بالعلبة أو الكيس الذي يوضع به الثوم الذي يجب أن يكون جافًا، لأن المياه تُوجد بيئة نشطة للبكتيريا والعفن ويفسد الثوم

-عدم نزع القشرة قبل فرم الثوم

- يجب ألا تزيد مدة التخزين عن ستة أشهر لأن في حالة الزيادة عن هذه المدة يبدأ الثوم في التآكل وتذوب الألياف به مما يضر بصحة الأفراد.

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