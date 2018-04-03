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أخبار البلد

شركات السياحة: حل مشاكل 12 ألف طلب بصمة للمعتمرين

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 02:53 م
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
اجتمعت غرفة شركات السياحة مع ممثلي شركة تسهيل لتوقيع إتفاق تنظیم العمل عقب أزمة تكدس المعتمرين نتيجة عطل السيستم الخاص بوزارة الخارجية السعودية.

وأكدت الغرفة أنه تم وضع آلية لتدارك الأزمة بما لا یضر بمصالح الشركات، احتواء واستيعاب الأعداد المطلوب لأخذ البصمة الحیویة إعتبارًا من اليوم الثلاثاء وحتى السبت القادم.

أعلنت الغرفة عن تشكيل غرفة عملیات سريعة لإحتواء الأزمة حیث تم حل مشكلة ما يقرب من ١٢٥٠٠ طلب بصمة للمواطنين بخلاف مایقرب من ٢٢ ألف طلب للبصمة على الموقع الإلكتروني الخاص بشركة تسهيل.

واوضحت أن الجهاز الإداري للغرفة تواصل مع الشركات التي لديها مشاكل في حجز مواعید البصمة لتحدید مواعید سريعة لتفادي الأزمة.

وحول الشركات الراغبة في حجز مواعید أخرى تتلقى شركة تسهيل طلبات الحجز على البرید الإلكتروني [email protected] إعتبارًا من یوم الخمیس المقبل.

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