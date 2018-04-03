إحالة دعوى تغيير اسم العاصمة الإدارية لـ"السيسى" للمفوضين

قررت محكمة القضاء الإدارى، إحالة دعوى تطالب بتسمية العاصمة الإدارية الجديدة باسم الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى هيئة المفوضين، لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.



وجاء فى الدعوى، أن رئيس الجمهورية أصدر القرار رقم 57 لسنة 2016، بتخصيص الأرض الواقعة جنوب طريق القاهرة السويس، لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وهذه الأوامر والقرارات كان لها بالغ الأثر فى تنفيذ مشروعات عملاقة خلال الثلاث سنوات الماضية، ولم تتخذ الدولة أى قرار بتمسية أى من هذه المشاريع باسم الرئيس صاحب الرؤية والفكرة.

