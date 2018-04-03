دفاع متهم بـ"فض رابعة" يلتمس البراءة لموكله: "كان في فرح ساعتها"

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة مرشد جماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع و 738 متهمًا فى قضية «فض اعتصام رابعة".



وأكد دفاع المتهم رقم ٨٦ أن "موكله كان وقت الحادث يتواجد بحفل زفاف لكونه يعمل بفرقة موسيقية إلى جانب عمله كمدرس لغة فرنسية"، وطالب الدفاع بالبراءة له.



أسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.