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فكر دينى

تعرف على 11 فضلا للصدقة لا يعرفها الكثيرون .. فيديو

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 01:05 م
صدى البلد
حثنا الله تعالى ورسولنا الكريم -صلوات الله وسلامه عليه- على التصدق للفقراء والمساكين، وأرشدتنا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الكثيرة الواردة في الصدقة إلى فضائلها العظيمة في الدنيا والآخرة، والتي رصدنا منها 11 فضلا.

فضائل وفوائد الصدقة:
1- الصدقة تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى.
2- تمحو الخطيئة وآثارها.
3- تعتبر وقاية من النار يوم القيامة.
4- يستظل المتصدق بها يوم القيامة، حيث إنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
5- فيها دواء للأمراض البدنية.
6- هي دواء للأمراض القلبية.
7- المتصدق تدعو له الملائكة كل يوم.
8- تجعل الله يبارك في المال.
9- تطهر الإنسان وتخلصه من الفساد والحقد الذي يصيبه من جراء اللغو، والحلف، والكذب، والغفلة.
10- يضاعف الله للمتصدق أجره.
11- صاحبها يدخل الجنة من باب خاص يقال له باب الصدقة.

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