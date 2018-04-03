تعرف على 11 فضلا للصدقة لا يعرفها الكثيرون .. فيديو

حثنا الله تعالى ورسولنا الكريم -صلوات الله وسلامه عليه- على التصدق للفقراء والمساكين، وأرشدتنا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الكثيرة الواردة في الصدقة إلى فضائلها العظيمة في الدنيا والآخرة، والتي رصدنا منها 11 فضلا.



فضائل وفوائد الصدقة:

1- الصدقة تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى.

2- تمحو الخطيئة وآثارها.

3- تعتبر وقاية من النار يوم القيامة.

4- يستظل المتصدق بها يوم القيامة، حيث إنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.

5- فيها دواء للأمراض البدنية.

6- هي دواء للأمراض القلبية.

7- المتصدق تدعو له الملائكة كل يوم.

8- تجعل الله يبارك في المال.

9- تطهر الإنسان وتخلصه من الفساد والحقد الذي يصيبه من جراء اللغو، والحلف، والكذب، والغفلة.

10- يضاعف الله للمتصدق أجره.

11- صاحبها يدخل الجنة من باب خاص يقال له باب الصدقة.