تعرف على 11 فضلا للصدقة لا يعرفها الكثيرون .. فيديو

حثنا الله تعالى ورسولنا الكريم -صلوات الله وسلامه عليه- على التصدق للفقراء والمساكين، وأرشدتنا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الكثيرة الواردة في الصدقة إلى فضائلها العظيمة في الدنيا والآخرة، والتي رصدنا منها 11 فضلا.
فضائل وفوائد الصدقة: 1- الصدقة تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى. 2- تمحو الخطيئة وآثارها. 3- تعتبر وقاية من النار يوم القيامة. 4- يستظل المتصدق بها يوم القيامة، حيث إنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 5- فيها دواء للأمراض البدنية. 6- هي دواء للأمراض القلبية. 7- المتصدق تدعو له الملائكة كل يوم. 8- تجعل الله يبارك في المال. 9- تطهر الإنسان وتخلصه من الفساد والحقد الذي يصيبه من جراء اللغو، والحلف، والكذب، والغفلة. 10- يضاعف الله للمتصدق أجره. 11- صاحبها يدخل الجنة من باب خاص يقال له باب الصدقة.