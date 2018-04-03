ختام فعاليات شهر العلوم بالأقصر

أعلن محمد عباس مدير مكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر عن ختام فعاليات "مارس شهر العلوم ومتلازمة داون"، حيث أقامت المكتبة على مدار الشهر العديد من الفعاليات العلمية.





وأوضح مدير مكتبة مصر العامة ان فعاليات شهر العلوم تضمنت إقامة ورش عمل متنوعة فى عدة موضوعات كالمحميات الطبيعية، والأمل والسعادة وعلاقتهما بالتحصيل الدراسى، والإعجاز العلمى لحليب الأم ، وورش للتدريب على البرمجة للطلاب، مبادئ الإسعافات الأولية بالتعاون مع الهلال الأحمر، متلازمة داون، التصوير الفوتوغرافى ، الحفريات الأثرية ، التربية ثلاثية الابعاد.





واستهدفت هذه الورش الطلاب من المراحل العمرية المختلفة من خلال استضافة طلاب المدارس بحضور نخبة من المحاضرين واساتذة الجامعات .



