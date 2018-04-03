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ثقافة

الدبكة الأردنية تتألق مع ملوك السامبا فى مهرجان "فلكلور دمنهور".. صور

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 01:05 م
صدى البلد
طارق موسى
أقيم، مساء أمس، على مسرح أوبرا دمنهور حفلا تضمن لوحات فنية راقصة لفرقة الرمثا وشابات السلط الأردنية، والتي رسمت ملامح من العادات والتقاليد الشعبية فى مختلف أنحاء المملكة الأردنية كان منها موسم الحصاد، حنة العروسة، رقصة الحاشي والتى يؤديها الرجال فى حفلات الزواج بالإضافة إلى رقصة الدبكة الشهيرة التى تفاعل الحضور مع إيقاعاتها المميزة.

وأعقب هذا العرض، المقام على هامش مهرجان دمنهور الدولى السادس للفولكلور، تقديم ملوك السامبا مجموعة من التابلوهات التى حملت الطابع المميز للبرازيل وكان أبرزها رقصة السامبا الشهيرة التى ما زال يحتفظ أصحابها الأصليين بلقب ملوك السامبا رغم انتشارها فى مختلف أنحاء الأرض.

وأعب ذلك، ووسط ترحاب بالغ من الجمهور قدمت فرقة التذوق بالإسكندرية مجموعة من المشاهد الفلكلورية انعكس خلالها الارتباط الوثيق بين أبناء مدينة الثغر والبحر باعتباره عنصرا رئيسيا فى حياتهم اليومية ومجالًا لعمل الكثيرون منهم وتسببت فى حالة من البهجة وتفاعل معها الحضور كان منها الشمعدان، شرقيات، بنات اسكندرية، ابو العباس، الصيادين، البحر عالي، السوق والتنورة .
الدبكة الأردنية تتألق مع ملوك السامبا فى مهرجان "فلكلور دمنهور".. صور
الدبكة الأردنية تتألق مع ملوك السامبا فى مهرجان "فلكلور دمنهور".. صور
الدبكة الأردنية تتألق مع ملوك السامبا فى مهرجان "فلكلور دمنهور".. صور
الدبكة الأردنية تتألق مع ملوك السامبا فى مهرجان "فلكلور دمنهور".. صور

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