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حوادث

حبس مزارع قتل صديقه لسرقة دراجته النارية في الشرقية

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 01:05 م
المتهم
المتهم
وائل شاهين
أمرت نيابة بلبيس بمحافظة الشرقية، بحبس مزارع 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل صديقه لسرقة دراجته النارية، لمروره بأزمة مالية.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد وإلى مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن الرائد نبيل غيث رئيس مباحث بلبيس والنقباء إسلام عمارة وأحمد حشيش وهشام عبد الحميد ومحمد أشرف معاوني مباحث المركز، وتحت إشراف المقدم جاسر زايد، وفي أقل من 24 ساعة، من كشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي واقعة العثور على جثة عامل يبلغ من العمر ٣٥ عامًا بناحية أرض البطريق بجوار سوق الماشية دائرة مركز شرطة بلبيس (مصاب بطعنات متفرقة بالصدر والظهر).

وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن المجنى عليه يعمل سائق دراجة نارية وشوهد في وقت معاصر للواقعة وبرفقته أحد أصدقائه (مزارع)، واستقل معه الدراجة، وأنه مرتكب الواقعة بقصد الاستيلاء على الدراجة النارية لمروره بضائقة مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، حيث قام باستدراج المجنى عليه بزعم توصيله لأحد أصدقائه بمكان العثور ولدى وصولهما تعدى عليه بسلاح أبيض عبارة عن (خنجر) حتى تأكد من وفاته، واستولى على الدراجة النارية، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم والدراجة النارية المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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