اختتام معرض الصحافة المدرسية في الأقصر.. صور

اختتمت مديرية التربية والتعليم بالأقصر اليوم، الثلاثاء، معرض الصحافة المدرسية السنوى الذى أقيم بمكتبة مصر العامة للطلاب لكافة المراحل الدراسية والتربية الخاصة.





وأوضح طه بخيت، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن معرض الصحافة المدرسية اشتمل على صحف نثرية مصورة، ومقالات، ورسوم كاريكاتيرية، وركن للصحافة الإلكترونية، والتحقيقات، والمقالات، والمجلات الطائرة، ومجسمات، كما قدم طلاب مدرسة صلاح الدين الابتدائية عرض البرلمان المدرسى للمرحلة الابتدائية والذى تناول مشكلات المدرسة والمعلم.





وأضاف "بخيت"، أن معرض الصحافة المدرسية يقام بشكل سنوى حيث يستهدف تحفيز العنصر الإبداعى وروح الابتكار لدى طلاب المراحل العمرية المختلفة بحضور لجنة من وزارة التربية والتعليم، حيث تم تكريم المدارس الحاصلة على المركز الأول في المجلة الإلكترونية والإذاعة المدرسية والمناظرات.