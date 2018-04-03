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رئيسة سنغافورة تهنئ السيسي بـ «إعادة انتخابه»: سنواصل تعزيز التعاون بين البلدين

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 01:13 م
الرئيسة السنغافورية
الرئيسة السنغافورية حليمة يعقوب
محمد وديع
بعثت حليمة يعقوب، رئيسة سنغافورة، اليوم، الثلاثاء 3 أبريل الجاري، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتهنئته بإعادة انتخابه لفترة ثانية.

وذكرت سفارة سنغافورة لدى مصر، في بيان أن «رئيسة سنغافورة أكد في رسالتها للسيسي أنها تتقدم بالنيابة عن شعب سنغافورة بخالص التهنئة على إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية مصر العربية».

وقالت رئيسة سنغافورية إن مصر وسنغافورة لديهما علاقات وثيقة وطويلة، ولا تزال العلاقات جيدة للغاية على جميع المستويات، وتم تعزيزها من خلال تبادل الزيارات بين الرئيس السيسي وسلفها توني تان كنج يام في 2015 و2016 على التوالي، كما كانت هناك أيضا زيارات على المستوى الوزاري من كلا الجانبين.

وأضافت أن سنغافورة ستواصل العمل مع مصر لتعزيز التعاون الأقوى في مختلف المجالات بما في ذلك التجارة والاستثمار وتنمية الموارد البشرية والتبادلات الشعبية والتفاهم بين الأديان.

وأكدت أنها ونيابة عن شعب جمهورية سنغافورة، تتقدم بأحر التهاني بمناسبة إعادة انتخاب الرئيس السيسي رئيسًا لجمهورية مصر العربية، متمنية له كل التوفيق والنجاح في استكمال إنجازاته في فترة ولايته الأولى.

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