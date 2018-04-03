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"الغرف التجارية": أسعار سلع "أهلا رمضان" أقل من العام الماضي.. فيديو

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 01:13 م
أحمد الوكيل رئيس
أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية
نورا المري
أعلن أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، الشعب المصري، عن تنظيم معرض سوبر ماركت "أهلا رمضان"، الثالث، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير السلع بأسعار منافسة، الذي يأتي في إطار شراكة الحكومة متمثلة في وزارة التموين والقطاع الخاص.

وقال الوكيل، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، الذي عقدته وزارة التموين، اليوم الثلاثاء، للإعلان عن استعدادات شهر رمضان، إن كميات السلع المعروضة هذا العام، تفوق كميات العام الماضية، مؤكدا أن حجم العرض سيفوق الطلب، بسبب توافر السلع الغذائية لعدة أشهر مستقبلية.

وأشار إلى أن الأسعار انخفضت هذا العام، عن العام الماضي في مثل هذا التوقيت، بسبب ارتفاع قيمة الجنيه المصري بمقدار 7% عن نفس الوقت في العام الماضي، ونتيجة انخفاض بعض أسعار السلع العالمية، مُشيرا إلى أن السلاسل التجارية ستستمر في مبادرة خفض هامش الربح لمجموعات من السلع الاساسية تحت شعار "المواطن أولا"، موضحا انه يجري الاتفاق لتوفير كميات كافية بأسعار أقل من أسعار السوق اليومي، وأكد على دعم الغرف التجارية لمبادرة أهلا رمضان للعام الثالث على التوالي، حتى يتمكنوا من توفير سلع مباشرة للمستهلك وخفض أسعارهم.


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