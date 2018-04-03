أسرع وصفة لتنظيف البشرة وتفتيحها لدرجات

يمكنك تنظيف بشرتك وجعلها خالية من اي شوائب بماسك مصنوع من مكونات طبيعية من مطبخك، تقدمه لكِ خبيرة التجميل نانيس سليم.



وأكدت "سليم" لـ"صدى البلد"، أن هذه الوصفة تساعد على تغذية البشرة، وجعلها نضرة بدون أي شوائب، كما تساعد على تفتيحها لدرجات.



كل ما تحتاجينه..

ملعقة من زيت اللوز

ملعقة من بودرة الحليب

ملعقة من عصير الليمون

ملعقة من خل التفاح



الطريقة:

اخلطي المكونات جميعها، حتى تحصلين على عجينة متماسكة ثم قومي بتوزيعها على بشرتك لمدة نصف ساعة ثم اغسلي وجهك جيدًا ويمكنك تطبيق الوصفة 3 مرات أسبوعيا وسنتدهشين بالنتيجة.