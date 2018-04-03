ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

أسرع وصفة لتنظيف البشرة وتفتيحها لدرجات

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 01:12 م
صدى البلد
لمياء الياسين
يمكنك تنظيف بشرتك وجعلها خالية من اي شوائب بماسك مصنوع من مكونات طبيعية من مطبخك، تقدمه لكِ خبيرة التجميل نانيس سليم.

وأكدت "سليم" لـ"صدى البلد"، أن هذه الوصفة تساعد على تغذية البشرة، وجعلها نضرة بدون أي شوائب، كما تساعد على تفتيحها لدرجات.

كل ما تحتاجينه..
ملعقة من زيت اللوز
ملعقة من بودرة الحليب
ملعقة من عصير الليمون
ملعقة من خل التفاح

الطريقة:
اخلطي المكونات جميعها، حتى تحصلين على عجينة متماسكة ثم قومي بتوزيعها على بشرتك لمدة نصف ساعة ثم اغسلي وجهك جيدًا ويمكنك تطبيق الوصفة 3 مرات أسبوعيا وسنتدهشين بالنتيجة.

ترشيحاتنا

الخارجية تعلق على زيارة أمير قطر الأخيرة إلى روسيا

الفيصلي السعودي يطلب ضم شيكابالا

طفل يتبرع بمدخراته «3 آلاف جنيه» لصالح صندوق تحيا مصر من أجل تنمية سيناء

تأييد السجن 3 سنوات لـ 7 عناصر إخوانية لاقتحامهم قسم أول المنصورة

28 مليون جنيه إيرادات نادى الزمالك خلال مارس

إطلالة مثيرة لـ"ميريهان حسين" فى أحدث جلسة تصوير

سكاي سبورتس: محمد صلاح أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

غدا.. الأهلي يعقد مؤتمرا صحفيا بمقر النادي بالجزيرة

هالة صدقي لـ «صدى البلد»: أتمنى اهتمام «السيسي» بالترويج للسياحة

حمدي الفخراني باكيًا على الهواء: "باعتذر بس عايز أدفن ابني".. فيديو

يكافح السرطان ويحرق الدهون.. لا تغفلي هذا النوع من الفواكه

أهلي جدة يعلن موقفه بشأن ضم مؤمن زكريا نهائيًا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الآلاف يشيعون جثمان الروائي أحمد خالد توفيق بطنطا.. وغياب ملحوظ للكتاب والأدباء.. صور

سكاي سبورتس: محمد صلاح أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

طفل يتبرع بمدخراته «3 آلاف جنيه» لصالح صندوق تحيا مصر من أجل تنمية سيناء

نشطاء التواصل الاجتماعي يودعون أحمد خالد توفيق.. رحل العراب.. الموت يختار الأفضل

وزيرة السياحة تلتقي وفد ضباط الشرطة الأمريكية خلال زيارتهم لمصر.. صور

فيديو

"المصيلحي" يكشف استعدادات "التموين" لاستقبال شهر رمضان.. فيديو
حمدي الفخراني باكيًا على الهواء: "باعتذر بس عايز أدفن ابني".. فيديو
وزير التموين: افتتاح معرض "أهلا رمضان"..10 مايو المقبل..فيديو
العايد: لا حل ولا استقرار فى المنطقة دون حصول الفلسطينيين على حقوقهم.. فيديو
الجامعة العربية: آن الأوان لإلزام إسرائيل بالانصياع للقانون الدولي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟