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أخبار العالم

السماح ببث جلسة النطق بالحكم بحق رئيسة كوريا الجنوبية السابقة

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 01:15 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت محكمة في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنها ستسمح بالبث المباشر لجلسة إصدار الحكم بحق رئيسة البلاد السابقة بارك جيون هاي والمقررة في يوم الجمعة المقبل.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن محكمة المنطقة المركزية بالعاصمة سول اتخذت قرارها مراعاة للمصلحة العامة، مضيفة أن الرئيسة السابقة قاطعت جلسات محاكمتها منذ بدئها في أكتوبر الماضي وأنه من غير المحتمل أن تحضر جلسة الحكم.

وكان قد ألقي القبض على بارك جيون هاي العام الماضي لمواجهتها تهم فساد وذلك عقب إزاحتها من السلطة بعد شهور من التظاهرات المطالبة برحيلها، ويطالب المدعون بسجن الرئيسة السابقة لمدة 30 عامًا في حال إدانتها.

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