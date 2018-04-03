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أخبار العالم

اعتقال شخصين في موسكو للاشتباه بتمويلهما لتنظيم "داعش"

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 01:15 م
صدى البلد
أ ش أ
أفادت لجنة التحقيق الروسية اليوم "الثلاثاء" باعتقال شخصين من سكان العاصمة موسكو للاشتباه بضلوعهما في تمويل تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضحت اللجنة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أنه تم رفع قضية جنائية بحق رجلين يبلغ أحدهما من العمر 36 عاما والثاني 31 عاما بتهمة تحويل أموال بانتظام إلى حسابات لأعضاء "داعش"، وذلك دون أن تذكر اسمي المتهمين.

وأشارت اللجنة إلى توجيه مذكرات لعدد من الدول لطلب المساعدة القانونية منها في الحصول على المعلومات الضرورية بهذا الشأن.

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