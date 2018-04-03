وزير التموين: تخفيضات تصل لـ 25% في معارض أهلا رمضان

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن الاستعدادات والتحضيرات اللازمة لانطلاق معارض "أهلا رمضان" 10 مايو المقبل.



وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن معارض "أهلا رمضان" تنظمها وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية في جميع محافظات مصر.



وأكد أن نسب التخفيضات تبدأ من 15% وتصل إلى 25% على جميع السلع المطروحة بمعرض سوبر ماركت "أهلا رمضان"، عن الأسواق.



وقال المصيلحي إن المعارض تحتوى على جميع أنواع السلع الغذائية الأساسية المرتبطة بشهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة عن الأسواق، مشيرا إلى توفير لحوم سودانية حية طازجة وبرازيلية مجمدة بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى الزيوت والسمن وياميش رمضان.



وأضاف الوزير أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تعمل على توفير كميات من السلع الأساسية استعدادا لشهر رمضان من خلال طرح 12 ألف رأس ذبيحة طازجة خلال رمضان 2018 مقابل 10 آلاف العام الماضي، وطرح 2600 طن لحوم مجمدة خلال رمضان 2018 مقابل 2300 طن العام الماضي، و7500 طن دواجن خلال رمضان 2018 مقابل 6000 طن العام الماضي.



وأكد أنه سيتم طرح 128 طن أسماك مقابل 116 ألف طن العام الماضي، وطرح 66 ألف طن سكر و935 ألف كرتونة زيت وسمن مقابل 800 ألف كرتونة للعام الماضي.