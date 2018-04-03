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رياضة

سكاي سبورتس: محمد صلاح أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 01:16 م
صدى البلد
كتب خالد طلعت
كشفت شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية الشهيرة، عن قائمة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي بالأرقام ، طبقا للأداء الذي قدموه طوال الموسم ، وذلك عقب نهاية مباريات المرحلة 32 للبطولة.

واحتل النجم المصري الدولي محمد صلاح هداف ليفربول صدارة القائمة كأفضل لاعبي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد نقاط 83752 نقطة ، وجاء البلجيكي كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشيستر سيتي في المركز الثاني بـ 74746 نقطة ، فيما احتل المهاجم الإنجليزي هاري كين هداف توتنهام المركز الثالث بـ67466 نقطة.

وتعتمد شبكة سكاي سبورتس على 32 مؤشرا مختلفا  لقياس أداء اللاعبين داخل الملعب من أجل احتساب نقاط كل لاعب في جميع المباريات على مدار الموسم.
سكاي سبورتس: محمد صلاح أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

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