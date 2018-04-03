انطلاق حملة التضامن الموجه للشباب للحماية من التعاطي.. فيديو

انطلقت حملة وزارة التضامن الاجتماعي الموجهة للشباب للحماية من التعاطي وتشمل أنشطة فنية ورياضية توعوية متنوعة، وتشمل الحملة أنشطة فنية ورياضية توعوية متنوعة.



وكان محمد صلاح، مهاجم المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الإنجليزى، قد شارك فى الإعلان الرابع الجديد لحملة "أنت أقوى من المخدرات"، التى ينظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، تحت رعاية غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، ضمن حملة كبيرة تقودها الوزارة فى إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات.



ويظهر فى بداية الإعلان أحد الشباب، حيث يوجد لديه نموذجين فى حياته، إحداهما نموذج "محمد صلاح"، والثانى مجموعة من أصدقاء السوء الذين يتعاطون المخدرات، وأثناء متابعة هذا الشاب المباراة الأخيرة بين مصر والكونغو ومشاهدته، نظرة الإحباط بعد دخول هدف فى منتخب مصر، حيث قرر أصدقائه ترك مشاهدة المباراة وفقدان الأمل، إلا أن هذا الشاب عاد ليرى "محمد صلاح" يقوم بتشجيع اللاعبين والإصرار على الفوز بعدها قرر الشاب اختيار نموذج "محمد صلاح" ليكون قدوة له والابتعاد عن أصدقاء السوء الذين يتعاطون المخدرات.



ويتضمن الإعلان أغنية للفنان محمد حماقى مناهضة لتعاطى المخدرات منها "عدى فوق الصعب دوس.. والخسارة تبقى فوز.. الحياة مش بالحظوظ .. عمرنا عقرب ساعات يعنى سيبك من اللى فات.. لسه فى حياتك حاجات.. وبدل ما تدمن حاجة اخرتها موت إدمن حياة".



بعدها يظهر "محمد صلاح" فى الإعلان، ويبث عددا من رسائل التوعية للشباب، يوضح خلالها مخاطر تعاطي وإدمان المخدرات، تحت عنوان "إدمن النجاح.. ما تدمنشى اللى رجعك ورا.. أنت أقوى من الاستسلام.. متسيبهاش تغلبك.. أنت أقوى من المخدرات.. وأكيد مش هتسيبها تغلبك".