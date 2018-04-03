"متعتك نفسي" رواية ترصد أسرار الاحتلال الأمريكى للعراق

صدر عن المكتب المصري للمطبوعات حديثا رواية "متعتك نفسي" للمؤلفة العراقية إيمان محمد. وتدور أحداث الرواية عن سيدة عراقية تعود من اللجوء إلى بلادها بعد سقوط نظام صدام حسين واستبداله بالاحتلال الأميركي بدلا من الدكتاتورية، فتفاجأ بأن الوطن لم يعد يختلف كثيرا عن المنفى فى ظل عصر الاحتلال الأمريكى وتحكمه فى البلاد.



يذكر أن الأديبة العراقية إيمان محمّد تعدّ ُ من الأديبات الشاملات، فهي شاعرة ٌ تكتب قصيدة النصّ المفتوح باقتدار، وروائية ٌ من طراز مغاير تعنى بالجانب النفسي التحليليّ لشخصيّاتها، لاسيّما في روايتيها: "متّعتكَ نفسي" و"مذكّرات امرأة شريرة" وناقدة أدبيّة متمكنة في التحليل والتفسير والتقويم.

