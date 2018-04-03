محافظ الوادى الجديد: ساعة هدية للموظفين بعد المشاركة في الانتخابات

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تعديل مواعيد انصراف موظفي المصالح الحكومية، مكافأة لهم على المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية، بالانصرف قبل انتهاء اليوم بساعة لمدة 3 أيام.



وقال الزملوط إنه تم تعديل مواقيت العمل ليكون موعد انصراف العاملين من جميع المصالح الحكومية، فى الثانية ظهرا ولمدة 3 أيام بدءا من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس على أن يتم العودة للمواعيد المقررة حتى الثالثة عصرا بدءا من يوم الأحد المقبل.



يذكر أن المستشار فرج الحداد، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بلجان محافظة الوادي الجديد، أعلن إن عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح عبد الفتاح السيسي 85866 صوتا والمرشح موسى مصطفى موسى 4117 صوتا، وعدد الأصوات الصحيحة 89983 صوتا وعدد الأصوات الباطلة 9141 صوتا وبلغت نسبة التصويت بالمحافظة 58.76%.



وأكد أن عدد المشاركين في الانتخابات الرئاسية بلجان المحافظة بلغ 99124 ناخبا من إجمالي 168698، هم عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت بالمحافظة.

