ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فكر دينى

في الإسراء والمعراج.. هل صعد الرسول إلى السماوات بالجسد أم كانت رؤيا منامية؟

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 02:45 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قالت دار الإفتاء المصرية إن الإسراء والمعراج معجزة اختص الله بها النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم تكريمًا له وبيانًا لشرفه صلى الله عليه وآله وسلم وليطلعه على بعض آياته الكبرى؛ قال الله تعالى: "سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ"، "الإسراء".

وأضافت الدار أن جمهور العلماء اتفق على أن الإسراء حدث بالروح والجسد؛ لأن القرآن صرَّح به؛ لقوله تعالى: "بِعَبْدِهِ ليلا" والعبد لا يطلق إلا على الروح والجسد، فالإسراء تحدث عنه القرآن الكريم والسنة المطهرة، وأما المعراج فقد وقع خلاف فيه هل كان بالجسد أم بالروح -أي رؤيا منامية- وجمهور العلماء من المحققين على أن المعراج وقع بالجسد والروح يقظة في ليلة واحدة، وما يراه بعض العلماء من أن المعراج كان بالروح فقط أو رؤيا منامية فإن هذا الرأي لا يعوَّل عليه؛ لأن الله عز وجل قادرٌ على أن يعرج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بجسده وروحه كما أسرى به بجسده وروحه.

وأشارت إلى أنه إذا كان القرآن الكريم تحدث عن الإسراء صراحة وعن المعراج ضمنًا، فإن السنة النبوية جاءت مصرحة بالأمرين الإسراء والمعراج.

وتابعت: "الرسول الكريم أُسْرِيَ به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى السماوات العلا بروحه وجسده جميعًا".

ترشيحاتنا

شاهد.. فيفي عبده لحسام غالي: «تستحق شارة قيادة المنتخب.. خلصت فيك كل الكلام»

في الإسراء والمعراج.. هل صعد الرسول إلى السماوات بالجسد أم كانت رؤيا منامية؟

"الإعمار الأوروبي" يمنح سكة حديد مصر جائزة الأفضل لهذا السبب

"الإفتاء" تكشف حكم الشرع في الاحتفال بـ شم النسيم

المغرب تهاجم "الفيفا" بسبب مونديال 2026

مثقفو الغربية يشاركون فى تشييع جثمان العراب "أحمد خالد توفيق".. صور

عبدالله السعيد يقترب من الانتقال للنصر السعودي

نيللي كريم تكشف حقيقة عودتها لطليقها

إيهود باراك يكشف سر هزيمة إسرائيل في حرب أكتوبر

اكتشاف ثوري يهز عالم الفيزياء .. علماء يتوصلون لحالة جديدة للمادة

نجم مانشستر سيتي: أستحق جائزة أفضل لاعب في إنجلترا.. ولا يمكن مقارنتي بـ «صلاح»

زعيم حماس يمجد فى الإخوان ويشيد بـ«البنا وأردوغان».. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الآثار يتفقد آثار القاهرة التاريخية لمتابعة حالتها الراهنة.. صور

مسيرة العودة الكبرى "غضبة فلسطينية" دامت 6 اسابيع.. صور

صيادو الغردقة يطالبون بإعادة النظر في قرار منع الصيد.. صور

عرض "بينوكيو" ضمن فعاليات المسرح الشبابي بشرم الشيخ.. صور

سعر خيالي لفستان درة في بيروت ..صور

فيديو

«التموين»: تخفيضات تصل لـ20% بمعرض «أهلا رمضان» ..فيديو
"المصيلحي" يكشف استعدادات "التموين" لاستقبال شهر رمضان.. فيديو
حمدي الفخراني باكيًا على الهواء: "باعتذر بس عايز أدفن ابني".. فيديو
وزير التموين: افتتاح معرض "أهلا رمضان"..10 مايو المقبل..فيديو
العايد: لا حل ولا استقرار فى المنطقة دون حصول الفلسطينيين على حقوقهم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟