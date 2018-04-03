محافظ الغربية يكرم أبناء الشهداء في احتفالية يوم اليتيم.. فيديو وصور

شهد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية احتفالية مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية بيوم اليتيم والتي أقيمت بنادي طنطا الرياضي بحضور تغريد عوارة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية وقيادات مؤسسات دار الرعاية والتكافل بالغربية.



ألقى محافظ الغربية كلمة أكد فيها أن الله عز وجل كرم اليتيم وأوصى به فى القرآن الكريم، مؤكدا ضرورة رعاية الأيتام وأن الدولة بجميع مؤسساتها لا تدخر جهدا في تقديم كافة سبل الدعم والرعاية لهم حتى يصلوا إلى بر الآمان.



كما حث محافظ الغربية الأبناء على العمل والاجتهاد للوصول إلى أعلى المناصب، وقد تخلل الاحتفالية تقديم عروض فنية وموسيقية وإنشاد ديني إلقاء الشعر لأبناء دار الرعاية.



وكرم محافظ الغربية عددا من أبناء الشهداء ودار مؤسسات الرعاية وقدم لهم الهدايا كما التقى محافظ الغربية بأسر الشهداء وأبنائهم.



وأطمأن على أحوالهم مؤكدا لهم أن المحافظة مستعدة لتقديم كافة أشكال الدعم لهم ولأبنائهم وأن الدولة لا تألوا جهدا في تقديم الدعم لأسر الشهداء وجميع فئات المجتمع نظير ما قدموه من تضحيات غالية في سبيل وطنهم.



كما صافح محافظ الغربية الأطفال جميعًا متمنيا لهم كل التوفيق وقدم الشكر لمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية على تنظيمها هذه الاحتفالية كل عام ومشاركة أبنائها في هذا اليوم.