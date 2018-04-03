غلق 38 منشأة غذائية وسحب 178 عينة لتحليلها بالدقهلية

كلف الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية إدارة مراقبة الأغذية بحملات مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية بالمحافظة، استعدادا لشم النسيم ووضع خطة تتضمن عمل حملات على أماكن تصنيع ومحال بيع الأسماك المملحة والمدخنة.



ووجه بتشديد الرقابة على مصادر إنتاج وعرض وبيع الاسماك المملحة والمدخنة، وأخذ عينات وإرسالها الى المعامل للفحص وتكثيف الرقابة على منشآت عرض الأغذية للمستهلك في أماكن تجمع الجمهور احتفالا بشم النسيم والتحقق من التزام العاملين باشتراطات النظافة الصحية والممارسات الصحية الجيدة وحمل شهادات صحية سارية المفعول.



حيث تم المرور على 158 منشأة غذائية تشمل محلات بيع الأسماك المملحة والمدخنة والمطاعم وتم التوصية بغلق 38 منشاة لوجود خطر داهم على الصحة العامة ونقص اشتراطات وعدم وجود ترخيص وتم تحرير عدد 66 محضرا لوجود نقص اشتراطات وعدم حمل شهادة صحية وتم إعدام 1730 كيلو أغذية متنوعة وعصائر وتم سحب عدد 178 عينة لتحليلها والتأكد من مطابقاتها للمواصفات.



وأكد وكيل الوزارة على استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة وتطبيق القانون لردع المخالفين.