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أخبار البلد

عروض إضافية للصوت والضوء فى أعياد الربيع والقيامة المجيد

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 02:51 م
رانيا المشاط وزيرة
رانيا المشاط وزيرة السياحة
محمد الاسكندرانى
تقيم شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، عروضا إضافية باللغة العربية فى مناطقها الخمسة ( الهرم – أبو سمبل -الكرنك – ادفو- فيلة)، تنشيطا للسياحة الداخلية وبمناسبة أعياد الربيع وعيد القيامة المجيد.

ومن المقرر أن تكون فى منطقة الهرم وفيلة الساعة التاسعة مساء يومي الأحد والاثنين الموافق 8-9 ابريل الجارى، وفى منطقة الكرنك يوم الاثنين المقبل في تمام السادسة مساءً، اما منطقتى أبو سمبل وادفو فتقام العروض الإضافية بناء على الحجز المسبق.

وصرح سامح سعد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بأن الشركة حريصة دائما على مشاركة المصريين والعرب أعيادهم ومناسباتهم، لذا يتم تقديم عروض إضافية وتخفيضات للمجموعات تشجيعا للسياحة الداخلية والعربية التي تنعش حركة السياحة بوجه عام، كما يأتى هذا فى إطار المسئولية المجتمعية التي تقع على عاتق الشركة ونشر الوعي الثقافى والسياحى بأهمية الحضارة المصرية القديمة لدى المصري قبل السائح.


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