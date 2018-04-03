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رياضة

نجم فريق العين الإماراتي: مساندة الجماهير كانت مثالية

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 02:51 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
أعرب لاعب العين الإمارتي، السويدي ماركوس بيرج، عن سعادته البالغة بالفوز المهم الذي حققه فريقه أمام الهلال السعودي، مشيرًا إلى أنه مكن "الزعيم" من تعزيز حظوظه في التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطل أوروبا.

ونقلا عن صحيفة " 24" قال بيرج، الذي حصل على لقب رجل المباراة بعد إحرازه هدفي العين: "سعادتي الحقيقية تكمن في فوز فريقي وحصد النقاط الثلاث، ودائمًا ما أعمل على إظهار أفضل ما لدي من موقعي كمهاجم يتوقع الجميع مني ترجمة الفرص إلى أهداف في جميع المباريات، وأحيانًا أنجح وأخرى لا أسجل.

وفي مواجهة اليوم أحرزت هدفين من ركلتي جزاء، وأهدرت بعض الفرص، ولكنني أعد بمضاعفة الجهود مع زملائي بالفريق من أجل المساهمة في تحقيق النتائج المشرفة التي تسعد الجماهير خلال الاستحقاقات المقبلة".

وأكمل اللاعب السويدي: "اليوم حققنا أول فوز في مرحلة المجموعات، وتركيزنا منصب حاليًا على مباراتنا المقبلة أمام دبا في مسابقة دوري الخليج العربي، وبعدها سنتعامل مع كل مباراة على حدى، اتساقًا مع استراتيجية الفريق التي ظل يعتمدها منذ انطلاقة الموسم الحالي".

وأعرب بيرج في نهاية حديثه عن بالغ شكره وتقديره لجماهير نادي العين، مؤكدًا أن "حضورهم دائمًا مؤثر، وتشجيعهم يحفز اللاعبين على تحقيق أقوى النتائج، ونحن سعداء جدًا بتواجدهم ومساندتهم المثالية للاعبين قبل وأثناء وحتى بعد نهاية المباراة".

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