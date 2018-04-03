كيف حاول تشانينج تاتوم وجينا ديوان إنقاذ زواجهما قبل قرار الانفصال؟

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطاني في تقرير، أن النجمين العالميين تشانينج تيتوم وجينا ديوان حاولا بشتى الطرق إنقاذ زواجهما قبل 4 أشهر من إعلانها خبر الانفصال بعد زواج استمر 9 سنوات.



وقالت الصحيفة البريطانية إن تشانينج اصطحب جينا لرحلة في المكسيك للاحتفال بعيد ميلادها الـ 37 بأحد المدن الساحلية، دون ابنتهما إيفلي لكي يستعيدا حبهما بعيدا عن اية ضغوط.



وأكد الثنائي الشهير من خلال بيان تم نشره عبر موقع انستجرام أن علاقتهما ستستمر كما هي مليئة بالحب والاحترام، لافتين إلى أن الزواج هو مجرد رحلة وانتهت بينهما، والآن هما يعيشا أجمل الأيام سويا.



يذكر أن تشانينج تيتوم وجينا ديوان أنجبا طفلتهما إيفرلي منذ 5 سنوات.