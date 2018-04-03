ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

كيف حاول تشانينج تاتوم وجينا ديوان إنقاذ زواجهما قبل قرار الانفصال؟

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 02:56 م
تشانينج تاتوم وجينا
تشانينج تاتوم وجينا ديوان
شروق ابراهيم
كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطاني في تقرير، أن النجمين العالميين تشانينج تيتوم وجينا ديوان حاولا بشتى الطرق إنقاذ زواجهما قبل 4 أشهر من إعلانها خبر الانفصال بعد زواج استمر 9 سنوات.

وقالت الصحيفة البريطانية إن تشانينج اصطحب جينا لرحلة في المكسيك للاحتفال بعيد ميلادها الـ 37 بأحد المدن الساحلية، دون ابنتهما إيفلي لكي يستعيدا حبهما بعيدا عن اية ضغوط.

وأكد الثنائي الشهير من خلال بيان تم نشره عبر موقع انستجرام أن علاقتهما ستستمر كما هي مليئة بالحب والاحترام، لافتين إلى أن الزواج هو مجرد رحلة وانتهت بينهما، والآن هما يعيشا أجمل الأيام سويا.

يذكر أن تشانينج تيتوم وجينا ديوان أنجبا طفلتهما إيفرلي منذ 5 سنوات.
كيف حاول تشانينج تاتوم وجينا ديوان إنقاذ زواجهما قبل قرار الانفصال؟

ترشيحاتنا

وزير النقل: تأجيل زيادة سعر تذكرة القطارات لبعد انتهاء العام الدراسي.. صور

الآلاف يشيعون جثمان الروائي أحمد خالد توفيق بطنطا.. وغياب ملحوظ للكتاب والأدباء.. صور

ماذا قال أحمد خالد توفيق عن نفسه

اكتشاف ثوري يهز عالم الفيزياء .. علماء يتوصلون لحالة جديدة للمادة

28 مليون جنيه إيرادات نادى الزمالك خلال مارس

أمين الفتوى يوضح حُكم مصافحة الرجل لـ«خطيبته».. فيديو

حمدي الفخراني باكيًا على الهواء: "باعتذر بس عايز أدفن ابني".. فيديو

عادل عبد المنعم مستمر فى حراسة مرمى المقاصة أمام سموحة

الأهلي على أعتاب تحطيم 6 أرقام قياسية في تاريخ الدوري الممتاز

"%40 " تهدد انتقال نجم الدورى الممتاز إلى الزمالك

عبد الحفيظ: لجنة الكرة بالأهلي ستحسم موقف عبد الله السعيد مع الفريق

في الإسراء والمعراج.. هل صعد الرسول إلى السماوات بالجسد أم كانت رؤيا منامية؟

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الآثار يتفقد آثار القاهرة التاريخية لمتابعة حالتها الراهنة.. صور

مسيرة العودة الكبرى "غضبة فلسطينية" دامت 6 اسابيع.. صور

صيادو الغردقة يطالبون بإعادة النظر في قرار منع الصيد.. صور

عرض "بينوكيو" ضمن فعاليات المسرح الشبابي بشرم الشيخ.. صور

سعر خيالي لفستان درة في بيروت ..صور

فيديو

«التموين»: تخفيضات تصل لـ20% بمعرض «أهلا رمضان» ..فيديو
"المصيلحي" يكشف استعدادات "التموين" لاستقبال شهر رمضان.. فيديو
حمدي الفخراني باكيًا على الهواء: "باعتذر بس عايز أدفن ابني".. فيديو
وزير التموين: افتتاح معرض "أهلا رمضان"..10 مايو المقبل..فيديو
العايد: لا حل ولا استقرار فى المنطقة دون حصول الفلسطينيين على حقوقهم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟