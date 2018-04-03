مغردو «تويتر» عن رحيل أحمد خالد توفيق: ودعناه بكل دموع الدنيا ووجع القلب

نعى المصريون عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفاة الروائي والطبيب أحمد خالد توفيق، الذي وافته المنية مساء أمس، الاثنين، عن عمر ناهز 56 عاما.



وغرد رواد "تويتر" بعبارات "ودعناك بكل دموع الدنيا ووجع القلب يا أستاذنا"، كما استعانوا بأقواله المأثورة: "فى حياة كل إنسان لحظة لا تعود الحياة بعدها كما كانت قبلها".



يذكر أن الروائى المصري الكبير أحمد خالد توفيق توفى أمس، الاثنين، عن عمر ناهز 55 عاما في أحد مستشفيات إثر أزمة صحية مفاجئة.



وأصدر توفيق العديد من الروايات؛ منها "السنجة" و"يوتوبيا" و"مثل إيكاروس" و"في ممر الفئران"، كما صدر له عدد من القصص القصيرة منها "قوس قزح"، و"عقل بلا جسد"، و"حظك اليوم"، و"الآن نفتح الصندوق"، و"لست وحدك".

