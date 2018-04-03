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أخبار العالم

مسيرة العودة الكبرى "غضبة فلسطينية" دامت 6 اسابيع.. صور

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 02:50 م
صدى البلد
على صالح
أعلن مسئولون فلسطينيون أن 17 شخصًا قتلوا على أيدي القوات الإسرائيلية وأصيب مئات آخرون خلال الاحتجاجات على الحدود بين غزة وإسرائيل.

وسار الآلاف من الفلسطينيين إلى حدود غزة وبدأوا احتجاجًا دام ستة أسابيع، أطلقوا عليه اسم "مسيرة العودة الكبرى"، مطالبين بالسماح للاجئين بالعودة إلى منازلهم.

وادعت القوات العسكرية الاسرائيلية ان 17 الف فلسطيني يشنون "أعمال شغب" في ست مناطق في قطاع غزة ويحرقون اطارات محترقة في السياج الامني وقواته ويجري الرد على هذه التصرفات وفقا لها "باستخدام وسائل نشر الشغب واطلاق النار نحو المحرضين الرئيسيين."


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