رئيس طاجيكستان يهنئ السيسي بمرور "ربع قرن" على العلاقات بين البلدين

بعث الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان ، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمناسبة الاحتفال بمرور 25 عاما " ربع قرن " علي إقامة العلاقات الدبلوماسية بين طاجيكستان ومصر .



وأشاد الرئيس رحمان في برقيته ، بمستوى التعاون بين مصر وطاجيكستان ، معربا عن الرغبة في تعزيز هذا التعاون في كافة المجالات ذات الإهتمام المشترك.



وشدد على أن الإستمرار في بذل الجهود الحثيثة المتبادلة ، سيتيح فرصة تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لخير كلا البلدين والشعبين.



وأضاف أن العلاقات بين مصر وطاجيكستان شهدت تطوّرًا مضطرّدًا ، واتسعت رقعتها في مجالات حيوية جديدة ، معربا في الختام عن أمنياته لمصر بمزيد من الطمأنينة والإستقرار ودوام التقدم والإزدهار.