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أخبار البلد

رئيس طاجيكستان يهنئ السيسي بمرور "ربع قرن" على العلاقات بين البلدين

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 02:48 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
أ ش أ
بعث الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان ، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمناسبة الاحتفال بمرور 25 عاما " ربع قرن " علي إقامة العلاقات الدبلوماسية بين طاجيكستان ومصر .

وأشاد الرئيس رحمان في برقيته ، بمستوى التعاون بين مصر وطاجيكستان ، معربا عن الرغبة في تعزيز هذا التعاون في كافة المجالات ذات الإهتمام المشترك.

وشدد على أن الإستمرار في بذل الجهود الحثيثة المتبادلة ، سيتيح فرصة تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لخير كلا البلدين والشعبين.

وأضاف أن العلاقات بين مصر وطاجيكستان شهدت تطوّرًا مضطرّدًا ، واتسعت رقعتها في مجالات حيوية جديدة ، معربا في الختام عن أمنياته لمصر بمزيد من الطمأنينة والإستقرار ودوام التقدم والإزدهار.

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