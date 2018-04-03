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حوادث

تأجيل 14 دعوى تطالب ببطلان ضوابط العمرة لـ 15 مايو

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 02:48 م
العمرة
العمرة
محمد على
قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات 14 دعوى أقامها أصحاب شركات سياحية، التى تطالب بوقف تنفيذ وزارة السياحة بفرض رسم على من أراد أداء العمرة إذا كان اعتمر فى الثلاثة سنوات الماضية، أو اعتمر مرتين فى عام واحد، لجلسة 15مايو المقبل، لحين إعداد تقرير هيئة مفوضى الدولة.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، اعتمدت الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة لعام 1439 هـ، والمكملة للقرار الوزارى 73 لسنة 2014، وتتضمن بدء أولى رحلات العمرة الخميس المقبل، على أن يكون آخر موعد لعودة المعتمرين الخامس عشر من شهر شوال، واشترطت الضوابط ألا تزيد مدة البرنامج عن 15 يوما، ويستثنى من ذلك البرامج المنفذة فى شهر رمضان.

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