وزير النقل: نقلة نوعية في منظومة النقل خلال 4 سنوات.. نتعاون مع «محلب» لتطوير السكة الحديد خلال عام ونصف بتكليف من السيسى.. ونناشد المواطنين تحمل تأخر بعض القطارات لحين انتهاء الإصلاحات

وزير النقل:

شبكة السكك الحديدية لم تشهد تطويرا منذ الستينيات

هناك 81 جرارا تم عقد نظام صيانة لها بقطع الغيار ستدخل 70% منها للخدمة خلال عام

نحن نسير في الاتجاه الصحيح ولكن نحتاج فقط إلى الصبر

أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن خط قطارات الإسكندرية الجديد سيدخل الخدمة بحلول 2020، وسيساهم ذلك في زيادة عدد الرحلات 20%، موضحا أن سلامة الراكب أهم أولويات الوزارة في الفترة الحالية، وقال: "نحن نرشد عدد الرحلات بصفة مؤقتة وستتم إعادتها خلال عام ونصف العام مضاعفة".وأضاف وزير النقل، خلال مؤتمر صحفي بالوزارة، أن "هناك 81 جرارا تم عقد نظام صيانة لها بقطع الغيار، ستدخل 70% منها للخدمة خلال عام، وهذا سيساهم في زيادة الرحلات 20%"، وتابع: "أنا متفائل خلال الأربع سنوات المقبلة، وأؤكد أنه ستحدث نقلة نوعية في منظومة النقل بشكل عام".واستطرد: "نطمح لأن نوفر ساعتين من زمن الرحلة خلال عامين من الآن، ونحن نسير في الاتجاه الصحيح ولكن نحتاج فقط إلى الصبر".وأكد الوزير أن رئيس الجمهورية شكل لجنة عليا برئاسة المهندس إبراهيم محلب لمتابعة تطوير هيئة السكة الحديد التي لم يتم تطويرها منذ أكثر من 55 عاما.وقال "عرفات" إنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع المهندس إبراهيم محلب، وتم عرض الموقف الحالي لسكك حديد مصر منذ خمسينيات القرن الماضي.وناشد الوزير المواطنين تحمل أعمال تطوير قضبان السكة الحديد التي ستتسبب في تأخر بعض القطارات، مشيرا إلى أن لديهم 1200 كيلو متر من قضبان السكة الحديد تحتاج إلى تطويرها للحد من حوادث القطارات.ونوه "عرفات" بوجود إرادة سياسية قوية لتحديث السكك الحديدية خلال عام ونصف العام، لافتا إلى أنه تم خفض عدد الرحلات بنسبة 4% للمساهمة في تطوير الهيئة وللإسراع في عملية التحديد والإحلال وتحقيق الأمان للركاب.وقال وزير النقل: "بعد حادث قطار البحيرة الأخير اكتشفنا أن عدد الرحلات في 2017 بلغ 900 رحلة يومية، بينما في ستينيات القرن الماضي بلغ 600 رحلة، وهذه الزيادة تمت على نفس طول الشبكة دون تطوير، ولا توجد أي شبكة جديدة شهدتها الهيئة منذ الستينيات".وأضاف عرفات: "إننا أمام تضاعف عدد الرحلات على نفس الشبكة منذ الستينيات، وهذا كان له أثر سلبي على معدلات الأمان ودقة المواعيد وراحة الراكب، بسبب الضغط الكبير على الشبكة في ظل بنية أساسية لم يتم تحديثها منذ أكثر من 50 عاما، فلم يتم تحديث الإشارات أو القضبان التي لم يتم تغييرها منذ أيام الاحتلال الإنجليزي"وتابع: "نحن بلد فقير، ولذلك لم يتم تجديد الجرارات منذ ما يقرب من 38 سنة، وهذه الجرارات لا تعمل بكفاءة، فلدينا 63 جرارا عمرها من 40 لـ45 سنة، و114 جرارا عمرها من 30 لـ35 سنة، ومن 15 لـ20 سنة لا توجد جرارات، ولدينا الجرارات الجديدة وتبلغ عددها 112 جرارا، والتي تم جلبها منذ 10 سنوات، ولكن لا تعمل بكفاءة نتيجة عدم إبرام عقود صيانة، وتدراكنا الخطأ وتم إبرام عقد صيانة".واستطرد: "في الخارج يصنع جرارا للعمل 12 عاما، ويتم إجراء عمرة له بعد 12 عاما، وبعد 24 عاما، يبحث في استمرار الجرار من عدمه، هذا الأسلوب لا يوجد لدينا بسبب ضيق اليد"، بسبب أن المنظومة غير اقتصادية، ومن هنا قررنا مبدئيا تخفيض عدد الرحلات 4% من إجمالي الـ900 رحلة.