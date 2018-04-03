وزير النقل: زيادة أسعار التذاكر لن تمس الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الوزارة لديها رؤية شاملة لتطوير السكة الحديد تهدف إلى تحقيق الرضا الكامل للركاب عن الخدمة المقدمة.



وأضاف وزير النقل، في مؤتمر صحفي، أن زيادة أسعار تذاكر القطارات والمترو قرار نهائي ولن يطال الطلبة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مطالبا جميع الطلاب بعمل اشتراكات في المترو حتى لا تطالهم الزيادة المقررة.



وأكد عرفات أنه تم إبرام عقد إعلانات بمليار و700 مليون جنيه لأول مرة في السكة الحديد بامتياز 10 سنين، موضحا أنه يتم البحث عن مصادر متنوعة لتمويل السكة الحديد ليس فقط من خلال زيادة سعر التذكرة.



وأكد أن الـ 55 مليار جنيه التي سيتم من خلالها الدخول في مشروعات لتطوير السكة الحديد تم الحصول عليها في شكل قروض ميسرة للغاية وبفائدة معقولة.