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رياضة

عصام عبد الفتاح يفشل في مخطط إبعاد مساعد دولي عن لقاءات الكاف

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 02:47 م
طاقم حكام لقاء موريتانيا
طاقم حكام لقاء موريتانيا والمغرب
يسري غازي
فشل عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام وعضو اتحاد الكرة في إبعاد الحكم المساعد الدولى احمد حسام طه، عن المشاركة فى إدارة المباريات التابعة الى الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف".

وسعى عبدالفتاح بقوة عبر استغلاله منصبه فى لجنة حكام الكاف لإبعاد أحمد حسام طه عن مباريات الاتحاد الافريقي نظرا لوضعه من جانب رئيس لجنة الحكام ضمن المحسوبين على رجال جمال الغندور رئيس اللجنة السابق.

ورغم محاولات رئيس اللجنة الحثيثة لإبعاد المساعد الدولى عن اللقاءات الافريقية، إلا أن مسئولى لجنة حكام الكاف رفضوا الاستجابة الى ضغوطات عبدالفتاح وتمسكوا بالاستعانة بخدمات احمد حسام طه، استنادا الى كفاءته فى كافة المباريات التى شارك فى إدارتها على المستوى الافريقى.

وفى إطار تحدى مسئولى الكاف لعبدالفتاح، قاموا بإشراك احمد حسام طه المساعد الدولى مؤخرا فى إدارة لقاء موريتانيا والمغرب تحت 20 عاما فى تصفيات أمم افريقيا برفقة الحكم الدولى محمد معروف حكم الساحة، والمساعد الدولى تحسين ابو السادات، وامين عمر الحكم الرابع.

وعلم صدى البلد من مصادر مطلعة داخل اللجنة الرئيسية للحكام أن عبد الفتاح سبق وأن فشل فى مخططه لإبعاد المساعد الدولي أحمد حسام طه من القائمة الدولية من أجل محاولة إدخال عناصر أخرى تدين له بالولاء.

وقال المصدر ذاته إن إفشال مخطط عبدالفتاح فى إبعاد المساعد الدولى عن القائمة الدولية جاء عقب تدخل وجيه أحمد نائب رئيس اللجنة والدكتور عزب حجاج مدير لجنة الحكام وإصرارهم على ضرورة تواجده باعتبار استبعاده من قبيل الظلم، لا سيما وأن المساعد الدولي حاصل على تقييمات جيدة من مراقبي الكاف.

أفاد المصدر ذاته ان عبدالفتاح أطاح بالمساعد الدولى احمد حسام طه من حكام النخبة "A" فى "الكاف" فى إطار سعيه الدؤوب لإبعاده عن اللقاءات التى تنطلق تحت عباءة الإتحاد الافريقي. 

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