"الشباب السعودي" يجدد الثقة في عمرو بركات

ذكرت تقارير صحفية سعودية أن مجلس إدارة نادي الشباب السعودي جدد الثقة في جميع اللاعبين المحترفين الأجانب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.



وقال النادي فى بيان رسمى: "تابعت إدارة الشباب التقارير التي تحدثت عن نيتها الاستغناء عن معظم أجانب الفريق. كل ذلك يعد اجتهادات جانبها الصواب. فثقتنا كبيرة في كل المحترفين الأجانب في الفريق., وجميهم أسماء لها قيمتها ويتم اختيارها بعناية".



ويضمّ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي، عددًا من المحترفين الأجانب فى مقدمتهم عمرو بركات المُعار من النادى الأهلى إلى جانب فاروق بن مصطفى، جمال الدين بن العمري، سعد عبدالأمير، مؤيد اللافي، سبيستيان أوبيلا، محمد بن يطو.



