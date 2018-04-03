أول تعليق لـ "أرنولد شوارزنيجر" بعد إجراء عملية جراحية بالقلب



كشف دانيال كيتشيل المتحدث الاعلامي بأسم النجم العالمي أرنولد شوارزنيجر عن الكلمات الاولى التي تلفظ بها فور افاقته من العملية الجراحية بالقلب التي خضع لها الخميس الماضي.



وقال دانيال بحسب ما جاء في موقع E news الأجنبي أن شوارزنيجر قال: "انا عدت من جديد"، مؤكدا بأن صحة النجم الامريكي على ما يرام.



يشار الى انه تم نقل ارنولد الذي يبلغ من العمر 70 عاما إلى مستشفى "سيدرز سيناي" في ولاية لوس أنجلوس الأميركية، من أجل استبدال قسطرة وصمامات في القلب.

