مدرب الهلال السعودي يكشف سبب الخسارة أمام العين الإماراتي

قال المدير الفني لنادي الهلال السعودي، خوان براون، إن احتساب ثلاث ركلات جزاء ضد فريقه خلال المباراة أمام العين الإماراتي، شيء ملفت للانتباه، خاصة وأنها احتسبت في شوط واحد فقط.





وقال براون في تصريحات عقب نهاية اللقاء نقلتها صحيفة " 24" : "شيء ملفت للانتباه أن تحتسب ضدك ثلاث ركلات جزاء في شوط واحد، وأعتقد أن الركلتين الأخيرتين غير صحيحتين، بعدما شاهدت إعادة اللقطات أكثر من مرة، وإن كانت الأول صحيحة فهي في الأصل مخالفة لم تحتسب لنا".





وأضاف المدرب: "الشوط الأول أوجدنا فرص كثيرة، ولكننا لم نستفد منها بالشكل المطلوب، سنبدأ من الغد التحضير للقاء الأهلي بالدوري المحلي، ولا أعتقد بأن مباراة اليوم ستؤثر علينا أمام الأهلي".





واختتم براون تصريحاته: "نحن نملك لاعبين يملكون الخبرة العالية، وسنعمل كل ما بوسعنا للظهور بشكل جيد في المباراة المقبلة".



