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«التموين»: تخفيضات تصل لـ20% بمعرض «أهلا رمضان» ..فيديو

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 02:44 م
صدى البلد
آيات أحمد
أكد ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن العام الحالى سيشهد انطلاقة واسعة من السلاسل التجارية والشركات الغذائية فى السوق المصرية، لافتًا إلى أن هناك تعهدات بتقديم تخفيضات على جميع المعروضات بمعرض "أهلا رمضان" بنسبة 15% وحتى 20%.

وأضاف "رمضان"، خلال لقاء خاص على فضائية " dmc"، أن الأسرة المصرية تستطيع أن تتدبر كامل احتياجاتها بداية من يوم 10 مايو المقبل، كما ستقام سلسلة من المعارض فى جميع المحافظات بهدف توفير السلع والاحتياجات للأسرة المصرية، مشيرًا إلى وجود نماذج متميزة لشنطة رمضان تبدأ من 81 جنيهًا وحتى 120 جنيهًا.

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