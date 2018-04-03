«التموين»: تخفيضات تصل لـ20% بمعرض «أهلا رمضان» ..فيديو

أكد ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن العام الحالى سيشهد انطلاقة واسعة من السلاسل التجارية والشركات الغذائية فى السوق المصرية، لافتًا إلى أن هناك تعهدات بتقديم تخفيضات على جميع المعروضات بمعرض "أهلا رمضان" بنسبة 15% وحتى 20%.



