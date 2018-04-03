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رياضة

أحمد فتوح يطالب إيهاب جلال بالمشاركة في مباريات الزمالك المقبلة

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 02:48 م
صدى البلد
ملك موسى
حرص أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، علي مطالبة الجهاز الفني برغبته في الحصول على فرصة للمشاركة بالمباريات المتبقية، في ظل عدم الاعتماد عليه بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

كشف احد المقربين من فتوح انه توقع ضمه للقائمة والمشاركة في ظل عودته مع المنتخب الأوليمبي من رحلة السعودية، وهو في حالة فنية جيدة، بالإضافة لعدم تواجد مدافع أيسر بعد إصابة السوري مؤيد العجان بالرباط الصليبي، مؤكدًا أنه يتمنى الدفع به في المباريات.

الجدير بالذكر ان الفريق الابيض خسر أمس امام الاسماعيلي بثلاثية مقابل هدف ، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز، ليتراجع للمركز الثالث.

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