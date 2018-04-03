ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الزمالك يتعاقد مع مدافع المقاصة لمدة 3 مواسم

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 02:48 م
صدى البلد
كشف مصدر بنادي الزمالك عن حصول مسئولي النادي في وقت سابق على توقيع أحمد عبدالعزيز مودي مدافع فريق مصر المقاصة،لمدة ثلاثة مواسم منذ يناير الماضي، خاصة وأن الزمالك كان يسعى لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وطالب إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأبيض الإدارة بالتعاقد مع اللاعب في الفترة المقبلة لتدعيم خط الدفاع في ظل المشاكل الدفاعية التي يعاني منها الفريق الأبيض.

وكان اللاعب حصل على وعد من قبل إدارة النادي الفيومي بالموافقة على رحيله إلى الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل ترحيب اللاعب بعرض النادي الأبيض.

ترشيحاتنا

نجم ليفربول السابق: محمد صلاح يمتلك فرصة وحيدة للفوز بهذا اللقب

إطلالة مثيرة لـ"ميريهان حسين" فى أحدث جلسة تصوير

إيهود باراك يكشف سر هزيمة إسرائيل في حرب أكتوبر

"الشباب السعودي" يجدد الثقة في عمرو بركات

زعيم حماس يمجد فى الإخوان ويشيد بـ«البنا وأردوغان».. فيديو

أحمد فتوح يطالب إيهاب جلال بالمشاركة في مباريات الزمالك المقبلة

التموين: طرح 450 ألف «شنطة رمضان» بحد أقصى 110 جنيهات

سعر خيالي لفستان درة في بيروت ..صور

"%40 " تهدد انتقال نجم الدورى الممتاز إلى الزمالك

برزنتيشن تحصل على حقوق السوبر الأفريقي لكرة اليد بين الأهلي والزمالك

«التموين»: تخفيضات تصل لـ20% بمعرض «أهلا رمضان» ..فيديو

الفيصلي السعودي يطلب ضم شيكابالا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الآثار يتفقد آثار القاهرة التاريخية لمتابعة حالتها الراهنة.. صور

مسيرة العودة الكبرى "غضبة فلسطينية" دامت 6 اسابيع.. صور

صيادو الغردقة يطالبون بإعادة النظر في قرار منع الصيد.. صور

عرض "بينوكيو" ضمن فعاليات المسرح الشبابي بشرم الشيخ.. صور

سعر خيالي لفستان درة في بيروت ..صور

فيديو

«التموين»: تخفيضات تصل لـ20% بمعرض «أهلا رمضان» ..فيديو
"المصيلحي" يكشف استعدادات "التموين" لاستقبال شهر رمضان.. فيديو
حمدي الفخراني باكيًا على الهواء: "باعتذر بس عايز أدفن ابني".. فيديو
وزير التموين: افتتاح معرض "أهلا رمضان"..10 مايو المقبل..فيديو
العايد: لا حل ولا استقرار فى المنطقة دون حصول الفلسطينيين على حقوقهم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟