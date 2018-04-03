الزمالك يتعاقد مع مدافع المقاصة لمدة 3 مواسم

كشف مصدر بنادي الزمالك عن حصول مسئولي النادي في وقت سابق على توقيع أحمد عبدالعزيز مودي مدافع فريق مصر المقاصة،لمدة ثلاثة مواسم منذ يناير الماضي، خاصة وأن الزمالك كان يسعى لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.





وطالب إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأبيض الإدارة بالتعاقد مع اللاعب في الفترة المقبلة لتدعيم خط الدفاع في ظل المشاكل الدفاعية التي يعاني منها الفريق الأبيض.



