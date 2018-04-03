راندا العدوي: سنشهد اهتماما عالميا بالاستثمار السياحي في مصر قريبا

قالت الإعلامية والخبيرة السياحية، الدكتورة راندا العدوى، إن الفترة الراهنة ستشهد توجه القطاع السياحى نحو ضخ مزيدٍ من الاستثمار لتحريك عمليات التنمية لصالح الاقتصاد القومي في ظل اهتمام الدولة بتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.





أكدت "العدوي"، فى تصريحات صحفية، أن الدور المحورى للاستثمار السياحى يقع على عاتق هيئة التنمية السياحية لعرض دراسات قوية لإنشاء مشروعات ضخمة خلال الفترة القادمة، واصفة أنها صاحبة الحق الأصيل في إدارة واستغلال الأراضى المخصصة لإقامة المناطق السياحية.





ولفتت الخبيرة السياحية إلى أن المشهد العام يؤكد نظر الشركات العالمية للاستثمار فى مصر وذلك لعدة أسباب أبرزها اهتمام القيادة السياسية بذلك الملف وتفرد مساحتنا بكافة المحافظات وتنوعها التسهيلات والحوافز المقدمة للمستثمرين، بالإضافة إلى استقرار الوضع السياسى بالكامل وتغير الصورة الذهنية بشكل إيجابى.





وتوقعت أن يحقق سوق الاستثمار المصرية أفضل أداء خلال عامين فى ظل التعاون مع السعودية لإطلاق مشروع "نيوم" المقرر توفير ألف كيلومتر من الأراضي المصرية ليعد أكبر مشروع سياحى فى منطقة الشرق الأوسط كما سيجذب شركات الملاحة والسياحة الأوروبية، مشيرة إلى أنها دلالات قوية وترسيخ لتشجيع العالم للاستثمار.





طالبت بخريطة دراسات استثمار سياحى واضحة المعالم تسوق أمام الشركات العالمية والكيانات الاقتصادية الكبرى، مؤكدة أننا أمام تحدى يجب إنجازه لنحقق طفرة اقتصادية.