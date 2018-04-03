العراق: الجيش التركي يدمر جسرا بمحافظة أربيل ويقيم ثكنات عسكرية

دمرت طائرات حربية تركية جسرا في منطقة سيدكان شمال محافظة أربيل العراقية، فيما أقامت القوات التركية ثكنات عسكرية في المنطقة.



وأوضح مدير ناحية سيدكان إحسان جلبي، اليوم، الثلاثاء، في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز"، أن الجسر يقع في منطقة نائية ويستخدم من قبل مسلحي حزب العمال الكردستاني، وأكد أن القوات التركية أقامت ما بين 8 و12 ثكنة عسكرية في منطقة سيدكان، وبعضها قريب جدا من المناطق المأهولة بالسكان.



وأشار المسئول المحلي إلى أن سكان بعض القرى يواجهون صعوبات في ممارسة حياتهم اليومية؛ بسبب قربها من المواقع العسكرية التركية.



وتتعرض المناطق الحدودية المحاذية لتركيا، لقصف جوي ومدفعي مكثف منذ عدة أيام، أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين.