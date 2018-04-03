ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

العراق: الجيش التركي يدمر جسرا بمحافظة أربيل ويقيم ثكنات عسكرية

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 02:46 م
صدى البلد
أ ش أ
دمرت طائرات حربية تركية جسرا في منطقة سيدكان شمال محافظة أربيل العراقية، فيما أقامت القوات التركية ثكنات عسكرية في المنطقة.

وأوضح مدير ناحية سيدكان إحسان جلبي، اليوم، الثلاثاء، في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز"، أن الجسر يقع في منطقة نائية ويستخدم من قبل مسلحي حزب العمال الكردستاني، وأكد أن القوات التركية أقامت ما بين 8 و12 ثكنة عسكرية في منطقة سيدكان، وبعضها قريب جدا من المناطق المأهولة بالسكان.

وأشار المسئول المحلي إلى أن سكان بعض القرى يواجهون صعوبات في ممارسة حياتهم اليومية؛ بسبب قربها من المواقع العسكرية التركية.

وتتعرض المناطق الحدودية المحاذية لتركيا، لقصف جوي ومدفعي مكثف منذ عدة أيام، أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين.

ترشيحاتنا

"الإعمار الأوروبي" يمنح سكة حديد مصر جائزة الأفضل لهذا السبب

"الأرصاد" تحذر المواطنين من تخفيف الملابس..فيديو

إطلالة مثيرة لـ"ميريهان حسين" فى أحدث جلسة تصوير

حمدي الفخراني باكيًا على الهواء: "باعتذر بس عايز أدفن ابني".. فيديو

28 مليون جنيه إيرادات نادى الزمالك خلال مارس

زعيم حماس يمجد فى الإخوان ويشيد بـ«البنا وأردوغان».. فيديو

النيابة العامة تصرح بتسليم جثة نجل حمدي الفخراني لدفنه بالمحلة

تعرف على القنوات المجانية الناقلة لمباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. الليلة

نيللي كريم تكشف حقيقة عودتها لطليقها

محمد صلاح يتربع على عرش هدافي العالم في الموسم الحالي.. أرقام وصور

تراجع في أسعار حديد التسليح

في الإسراء والمعراج.. هل صعد الرسول إلى السماوات بالجسد أم كانت رؤيا منامية؟

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الآثار يتفقد آثار القاهرة التاريخية لمتابعة حالتها الراهنة.. صور

مسيرة العودة الكبرى "غضبة فلسطينية" دامت 6 اسابيع.. صور

صيادو الغردقة يطالبون بإعادة النظر في قرار منع الصيد.. صور

عرض "بينوكيو" ضمن فعاليات المسرح الشبابي بشرم الشيخ.. صور

سعر خيالي لفستان درة في بيروت ..صور

فيديو

«التموين»: تخفيضات تصل لـ20% بمعرض «أهلا رمضان» ..فيديو
"المصيلحي" يكشف استعدادات "التموين" لاستقبال شهر رمضان.. فيديو
حمدي الفخراني باكيًا على الهواء: "باعتذر بس عايز أدفن ابني".. فيديو
وزير التموين: افتتاح معرض "أهلا رمضان"..10 مايو المقبل..فيديو
العايد: لا حل ولا استقرار فى المنطقة دون حصول الفلسطينيين على حقوقهم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟