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أخبار العالم

مصرع 6 عمال منجم إثر إلقاء قنابل مولوتوف على حافلتهم بجنوب أفريقيا

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 02:47 م
صدى البلد
أ ش أ
لقي 6 عمال مناجم مصرعهم فيما أصيب آخرون شمال شرق جنوب أفريقيا، وذلك بعد أن أضرم مسلحون مجهولون النار في الحافلة التي كانت تقلهم إلى منجمهم.

وقالت شرطة جنوب أفريقيا في بيان - نقل راديو "أفريقيا 1" اليوم، الثلاثاء، مقتطفات منه - إن الهجوم وقع في قرية "دريكوب" بمقاطعة "ليمبوبو"، موضحة أنه وفقا للعناصر الأولى للتحقيق، توقفت الحافلة لإحضار موظفي منجم البلاتين "موديكوا"، حيث يعملون وردية ليلية، وفي ذلك الوقت ألقى مسلحون مجهولون عددا من قنابل المولوتوف على الحافلة والتي اشتعلت فيها النيران على الفور.

وأضاف البيان أن رجال الإسعاف توجهوا على الفور إلى مكان الحادث، وتم استخراج الجثث المتفحمة لستة عمال المنجم، مؤكدا أن الشرطة فتحت تحقيقا لمعرفة هوية مرتكبي الهجوم ودوافعهم.

من جانبه، أكد الجنرال نيكي ليدوابا، قائد شرطة "ليمبوبو"، أن رجال الشرطة لن يهدأوا حتى يتم القبض على المسئولين عن هذا الحادث المروع، مشيرا إلى أنه تم تخصيص مكافأة قدرها 500 ألف راند "35 الف يورو" لمن يدلي بأي معلومات من شأنها أن تؤدي إلى القبض على مرتكبي الهجوم.

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