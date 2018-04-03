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برلمان

نائب: 4 إجراءات مطلوبة لتنشيط الحياة الحزبية في مصر

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 02:53 م
صدى البلد
سارة يسن
قال النائب كمال أحمد، عضو اللجنة التشريعية في البرلمان، إن الحياة الحزبية في مصر لا تتسع إلا لوجود 10 أحزاب فقط تمثل التيارات السياسية المختلفة.

وأضاف أحمد، لـ "صدى البلد"، أن تنظيم الحياة الحزبية في مصر يتطلب عدة خطوات خلال الفترة المقبلة كالتالي: أن يرى كل حزب البرنامج الأقرب إليه في الأحزاب الأخرى، ويقوم بالاندماج معه، والأمر الثاني أن يصدر تشريعا ينص على حل الأحزاب التي تعجر عن تحصيل عدد معين من المقاعد الـ 50 ألفا في انتخابات المحليات، والأمر الثالث؛ وضع ضوابط تتضمن شرط زيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية للحزب في كل انعقاد بنسبة معينة، والأمر الرابع أن يكون هناك ضوابط لممارسة الديمقراطية داخل الحزب تسمح بوصول الشباب والمرأة لمقاعد قيادية بالأحزاب.

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