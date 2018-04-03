شوربة المشروم على طريقة نورا السادات
الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 02:58 م
شوربة مشروم
نقدم لكم طريقة عمل شوربة المشروم بخطوات الشيف نورا السادات مقدمة برنامج "عمايل إيديا" على قناة "سى بى سى سفرة".
المقادير:
مشروم
مرقة خضار مسلوق
مبيض قهوة نباتي
دقيق
مكعب مرقة خضار
بقدونس مفروم للتقديم
ملح – فلفل – زيت
طريقة التحضير
* في حلة على النار يوضع الزيت مع قطع المشروم وملح وفلفل.
* يضاف مكعب المرق.
* يخفق الدقيق مع مرق الخضار باستخدام خلاط كهربائي.
* يضاف الخليط إلى الحلة ويترك ليغلي.
* يضاف مبيض القهوة ويقلب جيدا.
* تقدم الشوربة ساخنة مع رشة بقدونس مفروم.