ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

شوربة المشروم على طريقة نورا السادات

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 02:58 م
شوربة مشروم
شوربة مشروم
اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل شوربة المشروم بخطوات الشيف نورا السادات مقدمة برنامج "عمايل إيديا" على قناة "سى بى سى سفرة".

المقادير:
مشروم
مرقة خضار مسلوق
مبيض قهوة نباتي
دقيق
مكعب مرقة خضار
بقدونس مفروم للتقديم
ملح – فلفل – زيت

طريقة التحضير
* في حلة على النار يوضع الزيت مع قطع المشروم وملح وفلفل.
* يضاف مكعب المرق.
* يخفق الدقيق مع مرق الخضار باستخدام خلاط كهربائي.
* يضاف الخليط إلى الحلة ويترك ليغلي.
* يضاف مبيض القهوة ويقلب جيدا.
* تقدم الشوربة ساخنة مع رشة بقدونس مفروم.

ترشيحاتنا

نجل أحمد خالد توفيق: "فقدت برحيله القدوة.. وهنكمل مسيرته الأدبية"

الأهلي على أعتاب تحطيم 6 أرقام قياسية في تاريخ الدوري الممتاز

خالد الغندور يسخر من مرتضى منصور.. لهذا السبب

محمد صلاح على أعتاب تحقيق رقم قياسي غير مسبوق بالدوري الإنجليزي منذ عام 1888

الفيصلي السعودي يطلب ضم شيكابالا

مصرع 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم بطريق القطامية-العين السخنة

وزير النقل: تأجيل زيادة سعر تذكرة القطارات لبعد انتهاء العام الدراسي.. صور

خالد الغندور يكشف مفاجأة عن مصطفى فتحي : "الأقرب للأهلى".. فيديو

التموين: خفض أسعار 7 سلع غذائية في رمضان المقبل

سكاي سبورتس: محمد صلاح أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

نجم مانشستر سيتي: أستحق جائزة أفضل لاعب في إنجلترا.. ولا يمكن مقارنتي بـ «صلاح»

"الإعمار الأوروبي" يمنح سكة حديد مصر جائزة الأفضل لهذا السبب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الآثار يتفقد آثار القاهرة التاريخية لمتابعة حالتها الراهنة.. صور

مسيرة العودة الكبرى "غضبة فلسطينية" دامت 6 اسابيع.. صور

صيادو الغردقة يطالبون بإعادة النظر في قرار منع الصيد.. صور

عرض "بينوكيو" ضمن فعاليات المسرح الشبابي بشرم الشيخ.. صور

سعر خيالي لفستان درة في بيروت ..صور

فيديو

«التموين»: تخفيضات تصل لـ20% بمعرض «أهلا رمضان» ..فيديو
"المصيلحي" يكشف استعدادات "التموين" لاستقبال شهر رمضان.. فيديو
حمدي الفخراني باكيًا على الهواء: "باعتذر بس عايز أدفن ابني".. فيديو
وزير التموين: افتتاح معرض "أهلا رمضان"..10 مايو المقبل..فيديو
العايد: لا حل ولا استقرار فى المنطقة دون حصول الفلسطينيين على حقوقهم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟