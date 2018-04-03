شوربة المشروم على طريقة نورا السادات

نقدم لكم طريقة عمل شوربة المشروم بخطوات الشيف نورا السادات مقدمة برنامج "عمايل إيديا" على قناة "سى بى سى سفرة".



المقادير:

مشروم

مرقة خضار مسلوق

مبيض قهوة نباتي

دقيق

مكعب مرقة خضار

بقدونس مفروم للتقديم

ملح – فلفل – زيت



طريقة التحضير

* في حلة على النار يوضع الزيت مع قطع المشروم وملح وفلفل.

* يضاف مكعب المرق.

* يخفق الدقيق مع مرق الخضار باستخدام خلاط كهربائي.

* يضاف الخليط إلى الحلة ويترك ليغلي.

* يضاف مبيض القهوة ويقلب جيدا.

* تقدم الشوربة ساخنة مع رشة بقدونس مفروم.

