الآلاف يودعون العراب أحمد خالد توفيق في مشهد مهيب.. نجله: "فقدت برحيله القدوة.. وهنكمل مسيرته الأدبية".. والمشاركون في جنازته: عرفناه ثائرا في حب مصر.. و"سلاما لملاكنا الروائي".. صور

عاشقو العراب يشيعون جثمان الروائي أحمد توفيق

نجله: والدي كان مريضا بالقلب وأدعو محبيه لحضور العزاء الرسمي

قراؤه: جئنا لحضور جنازته ومواساة أسرته

"العراب" اسم أطلق على الروائي الراحل أحمد خالد توفيق، والذي لعب دورا تراثيا فى مجال الأدب وفنون الكتابة الثقافية حول القضايا الإجتماعية وهموم أبناء الوطن من الشباب والفتيات وكبار السن من الرجال والسيدات طوال ما يزيد عن ثلاثة عقود عشق خلالها فنون الكتابة بالورق والقلم والسباحة فى أفق وفنون الروايات وقصص الرعب التي أبهرت محبيه وعشاقه، بعد أن رسم لوحات نسجت خيال معجبيه.وتوفى الروائي "توفيق" عن عمر يناهز 55 عامًا أثر أزمة صحية ألمت به وعلى إثرها نقل إلى مستشفى عين شمس التخصصي، ليودع محبيه الذين أصيبوا بصدمة كبيرة فور نبأ وفاته.وشارك الآلاف من محبي الراحل، ظهر اليوم، في تشييع جثمان الكاتب الروائي "توفيق" الذي عمل استشاريا بكلية الطب، إلى مثواه الأخير، وذلك فى مشهد جنائزي مهيب عقب أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد السلام بمنطقة المرشحة.وحضر عدد من الأدباء والمثقفين، الجنازة، تقدمهم جابر سركيس مدير هيئة قصور الثقافة نائبا عن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، كما حضر زملاء الروائي من الأطباء وعلى رأسهم الدكتور أيمن السعيد عميد كلية الطب الأسبق والدكتور جمال موسي مدير مستشفي الفرنساوي بجامعة طنطا الأسبق نواب جامعة طنطا ولفيف من الشباب والشخصيات العامة.من جانبه، أكد محمد أحمد توفيق، نجل الكاتب الروائي الراحل أحمد خالد توفيق، أنه برحيل والده فقد القدوة وصاحب القلم والورقة الذي رسخ مبادئ القيم والإنسانية طوال فترة عمله كعضو هيئة تدريس بكلية الطب وأديب وكاتب مارس فنون مهنة العمل الثقافي الإبداعي.وأضاف "توفيق" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، "والدي كان مريضا بالقلب وأدعوا محبيه للمشاركة فى عزائه بطنطا، المقرر أن يقام بدار مناسبات في طنطا" مضيفا أنه يتوجه بكامل الشكر والعرفان لمن واساه من الأدباء والمثقفين والشخصيات العامة ورجال الطب من زملاء والده الراحل.واختتم قوله وهو يبكي أثناء لحظات دفن والده بمقابر العائلة التى تبعد مئات الخطوات من موقع صلاة الجنازة "فى الجنة ونعيمها يا والدي ولن ننساك وهنكمل المسيرة عشان تبقي فرحان بعائلتك فى الجنة".فيما خيم الحزن على وجوه كل الحاضرين لجنازة "العراب"، خاصة والدته العجوز التي خرجت تودع الكاتب الروائي "توفيق" وهي واضعة يديها على كتفي أحفادها من نجلها الراحل، وتردد كلمات "الحمد لله فى الجنة ونعيمها يا أحمد هتوحشني يا حبيبي"، فيما التف حولها نجل الراحل "محمد" وأفراد العائلة لمواساتها والدموع فى أعينهم حزنا على فراق كاتب "يوتوبيا".من جانب آخر رصد "صدى البلد"، رسائل وجهها بعض الشباب من أبناء ومحبي الروائي الراحل، فقال الشاب أحمد عرفة "عرفناه ثائرا حقا وكان دوما مناضلا فى حب مصر"، وأكدت علياء محمد "جئت أنا وزملائي من القاهرة لمواساة أسرته بطنطا وفعلا فقدنا ملاك روائي".وأشار أحمد حسن إلى أنه رافق الراحل فى رحلته العلاجية وأخذ يسرد لحظات وفاته قائلا "إحنا كنا بنتابع الروائي دايما أنا وزملائي من خلال أعماله ولقاءات وندواته الأدبية والثقافية التى حرص عليها فى الأماكن العامة وقصور الأدب".وأشار "حسن" إلى أن الكاتب الراحل تعرض لسلسلة من الوعكات الصحية طوال الأشهر الماضية استدعت إلى دخوله مركز القلب بالمحلة مرة واحدة لإجراء فحوصات طبية على قلبه وفحص سير الدورة الدموية لجسده.