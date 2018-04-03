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أطعمة تساعد على تنظيف القولون من السموم أبرزها "التفاح"

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 08:01 م
صدى البلد
رنا عصمت
تتسبب بعض الوجبات في إصابة أعضاء الجسم الداخلية بمشكلات صحية نتيجة احتوائها على السموم، ومع تراكم تلك السموم بالجسم تبدأ بعض الأمراض في الظهور الصحية، إلا أنه ووفقا لتأكيد الدكتور خالد يوسف استشاري السمنة والتغذية العلاجية، يمكن حماية الجسم من هذه السموم عن طريق اتباع بعض النصائح الغذائية البسيطة.

وينصح الدكتور خالد يوسف، بالتعامل مع قائمة من المشروبات والأطعمة التي يؤدي تناولها لتنظيف القولون من السموم المتراكمة به، ومن أبرز هذه الأطعمة:

1-التفاح:
يعتبر التفاح من الفواكه اللذيذة التي يفضل الكثير من الناس تناولها وذلك لاحتوائها على نسبة مرتفعة من الألياف الغذائية الضرورية للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، فالتفاح يحتوي على ألياف غذائية سهلة الذوبان في الدم مما يعمل على التقليل من نسبة الكوليسترول في الدم وبطء عملية امتصاص الكربوهيدرات من الأطعمة، كما يساعد تناول التفاح بشكل يومي على استقرار مستويات السكر في الدم، كما يوفر الحماية للقولون من مشكلة تراكم السموم به، لذلك ينصح بضرورة تناول عصير التفاح للتخلص من سموم القولون.

2-البرتقال:
يعتبر البرتقال من الثمار الشتوية اللذيذة التي يفضل تناولها الكثير من الناس على هيئة فاكهة أو عصير، وذلك لاحتوائها على نسبة مرتفعة من فيتامين سى والمواد المضادة للأكسدة، وأثبتت العديد من الدراسات العلمية أن تناول البرتقال يوفر للجسم وخاصة الجهاز الهضمي الراحة نتيجة قدرته على تطهير الجسم من السموم المخزنة به.

3-الليمون:
يحتوي الليمون على نسبة عالية للغاية من المواد المضادة للأكسدة التي تعمل على تعزيز نشاط الجهاز المناعي الذي يحمي الجسم من أخطار الأمراض التي تهدد صحته، كما يحتوي الليمون على نسبة مرتفعة من فيتامين سي الذي يؤهله ليكون مشوربًا ينصح بتناوله لمرضى البرد والإنفلونزا وحالات عسر الهضم، ويساعد الليمون في التخلص من مشكلات المعدة والقولون المختلفة وذلك لقدرته على التخلص من السموم المخزنة بتلك الأعضاء عن طريق تناول عصير الليمون بشكل يومي.

4-الزنجبيل:
يعتبر الزنجبيل من الأعشاب التي تحتوي على نسبة عالية من القيم الغذائية التي يحتاجها الجسم للتخلص من السموم المخزنة به، حيث يحتوي الزنجبيل على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التي تعمل على غسل الجسم من السموم وخسارة السعرات الحرارية المخزنة على هيئة دهون بالجسم، كما يعمل الزنجبيل كعلاج طبيعي لبعض حالات الصداع النصفي وارتفاع مستوى ضغط الدم، كما أثبت الزنجبيل فعاليته في التخلص من مشكلة انتفاخ البطن وذلك لعمله على تطهير القولون من السموم المسببة لاتهابات القولون.

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