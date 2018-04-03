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شاهد.. 30 صورة وفيديو من جنازة أحمد خالد توفيق بمسقط رأسه بطنطا

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 04:27 م
صدى البلد
محمد عبد الخالق
ينشر موقع "صدي البلد" صورا وفيديوهات ترصد مراسم تشييع جثمان الروائي والكاتب أحمد خالد توفيق عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد السلام بمسقط رأسه بمدينة طنطا.

وجاء تشييع الجنازة بحضور أفراد عائلة الكاتب الراحل والآلاف من زملائه من الأدباء والمثقفين والأطباء بكلية الطب بجامعة طنطا.

ورحل الروائي "توفيق" عن عمر يناهز 55 عامًا إثر أزمة صحية ألمت به بعد انتقاله إلى مستشفى الدمرداش.

جدير بالذكر أن أحمد خالد توفيق ولد بطنطا فى محافظة الغربية فى 10 يونيو 1962، ويعمل طبيبا وأديبا، ويعتبر من أبرز الكتاب العرب فى مجال أدب الرعب والأشهر فى مجال أدب الشباب والفانتازيا والخيال العلمى ويلقب بالعراب، ومن أبرز أعماله سلاسل ما وراء الطبيعة، فانتازيا، سافارى، وصدر له روايات "نادى القتال، يوتوبيا، السنجة، مثل إيكاروس، فى ممر الفئران".

كما صدر له عدد من المجموعات والقصص القصيرة منها " قوس قزح، عقل بلا جسد، حظك اليوم، الآن نفتح الصندوق، الآن أفهم، لست وحدك"، كما صدر له عدد من الإصدارات الأخرى " قصاصات قابلة للحرق، اللغز وراء السطور، ولد قليل الأدب".
شاهد.. 30 صورة وفيديو من جنازة أحمد خالد توفيق بمسقط رأسه بطنطا
شاهد.. 30 صورة وفيديو من جنازة أحمد خالد توفيق بمسقط رأسه بطنطا
شاهد.. 30 صورة وفيديو من جنازة أحمد خالد توفيق بمسقط رأسه بطنطا
شاهد.. 30 صورة وفيديو من جنازة أحمد خالد توفيق بمسقط رأسه بطنطا
شاهد.. 30 صورة وفيديو من جنازة أحمد خالد توفيق بمسقط رأسه بطنطا
شاهد.. 30 صورة وفيديو من جنازة أحمد خالد توفيق بمسقط رأسه بطنطا
شاهد.. 30 صورة وفيديو من جنازة أحمد خالد توفيق بمسقط رأسه بطنطا
شاهد.. 30 صورة وفيديو من جنازة أحمد خالد توفيق بمسقط رأسه بطنطا
شاهد.. 30 صورة وفيديو من جنازة أحمد خالد توفيق بمسقط رأسه بطنطا
شاهد.. 30 صورة وفيديو من جنازة أحمد خالد توفيق بمسقط رأسه بطنطا
شاهد.. 30 صورة وفيديو من جنازة أحمد خالد توفيق بمسقط رأسه بطنطا
شاهد.. 30 صورة وفيديو من جنازة أحمد خالد توفيق بمسقط رأسه بطنطا
شاهد.. 30 صورة وفيديو من جنازة أحمد خالد توفيق بمسقط رأسه بطنطا
شاهد.. 30 صورة وفيديو من جنازة أحمد خالد توفيق بمسقط رأسه بطنطا
شاهد.. 30 صورة وفيديو من جنازة أحمد خالد توفيق بمسقط رأسه بطنطا
شاهد.. 30 صورة وفيديو من جنازة أحمد خالد توفيق بمسقط رأسه بطنطا
شاهد.. 30 صورة وفيديو من جنازة أحمد خالد توفيق بمسقط رأسه بطنطا
شاهد.. 30 صورة وفيديو من جنازة أحمد خالد توفيق بمسقط رأسه بطنطا
شاهد.. 30 صورة وفيديو من جنازة أحمد خالد توفيق بمسقط رأسه بطنطا
شاهد.. 30 صورة وفيديو من جنازة أحمد خالد توفيق بمسقط رأسه بطنطا
شاهد.. 30 صورة وفيديو من جنازة أحمد خالد توفيق بمسقط رأسه بطنطا
شاهد.. 30 صورة وفيديو من جنازة أحمد خالد توفيق بمسقط رأسه بطنطا
شاهد.. 30 صورة وفيديو من جنازة أحمد خالد توفيق بمسقط رأسه بطنطا
شاهد.. 30 صورة وفيديو من جنازة أحمد خالد توفيق بمسقط رأسه بطنطا
شاهد.. 30 صورة وفيديو من جنازة أحمد خالد توفيق بمسقط رأسه بطنطا
شاهد.. 30 صورة وفيديو من جنازة أحمد خالد توفيق بمسقط رأسه بطنطا
شاهد.. 30 صورة وفيديو من جنازة أحمد خالد توفيق بمسقط رأسه بطنطا
شاهد.. 30 صورة وفيديو من جنازة أحمد خالد توفيق بمسقط رأسه بطنطا
شاهد.. 30 صورة وفيديو من جنازة أحمد خالد توفيق بمسقط رأسه بطنطا
شاهد.. 30 صورة وفيديو من جنازة أحمد خالد توفيق بمسقط رأسه بطنطا
شاهد.. 30 صورة وفيديو من جنازة أحمد خالد توفيق بمسقط رأسه بطنطا
شاهد.. 30 صورة وفيديو من جنازة أحمد خالد توفيق بمسقط رأسه بطنطا

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